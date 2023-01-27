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Финляндия приостановила выдачу россиянам решений по предоставлению убежища - РИА Новости, 27.01.2023
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Финляндия приостановила выдачу россиянам решений по предоставлению убежища
Финляндия приостановила выдачу россиянам решений по предоставлению убежища - РИА Новости, 27.01.2023
Финляндия приостановила выдачу россиянам решений по предоставлению убежища
Миграционная служба Финляндии продолжает принимать запросы на убежище, в том числе от россиян, но временно приостановила выдачу решений на уже поданные запросы... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:01
2023-01-27T16:01
в мире
финляндия
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 янв - РИА Новости. Миграционная служба Финляндии продолжает принимать запросы на убежище, в том числе от россиян, но временно приостановила выдачу решений на уже поданные запросы граждан России, сообщает газета Helsingin sanomat. По аналогии с Афганистаном, где очень часто меняются условия безопасности и в связи с этим меняются критерии при выдаче решений на запросы об убежище, человек, подавший запрос об убежище, может находиться легально в стране до момента получения решения. Процесс рассмотрения может длиться несколько лет. Приостановка выдачи решений на запросы об убежище для граждан России связана с "существенным изменением данных по России" и необходимостью их обновления, указывают в миграционном ведомстве. "Миграционная служба хочет убедиться, чтобы никто не был возвращен в страну, где ему (может) грозить смертная казнь, пытки, преследования или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение", - говорится в сообщении. Только в период с сентября по декабрь 2022 года в Финляндии запросили убежище 743 гражданина России, за весь 2022 год около 1,1 тысячи, в то время как в 2021 году 197.
https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
16:01 27.01.2023
 
Финляндия приостановила выдачу россиянам решений по предоставлению убежища

В Финляндии приостановили выдачу решений россиянам, подавшим на предоставление убежища

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 янв - РИА Новости. Миграционная служба Финляндии продолжает принимать запросы на убежище, в том числе от россиян, но временно приостановила выдачу решений на уже поданные запросы граждан России, сообщает газета Helsingin sanomat.
По аналогии с Афганистаном, где очень часто меняются условия безопасности и в связи с этим меняются критерии при выдаче решений на запросы об убежище, человек, подавший запрос об убежище, может находиться легально в стране до момента получения решения. Процесс рассмотрения может длиться несколько лет.
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Приостановка выдачи решений на запросы об убежище для граждан России связана с "существенным изменением данных по России" и необходимостью их обновления, указывают в миграционном ведомстве.
"Миграционная служба хочет убедиться, чтобы никто не был возвращен в страну, где ему (может) грозить смертная казнь, пытки, преследования или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение", - говорится в сообщении.
Только в период с сентября по декабрь 2022 года в Финляндии запросили убежище 743 гражданина России, за весь 2022 год около 1,1 тысячи, в то время как в 2021 году 197.
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