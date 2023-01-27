https://ria.ru/20230127/film-1848028912.html

"Чемпион мира" получил "Золотого Орла" как лучший фильм 2022 года

"Чемпион мира" получил "Золотого Орла" как лучший фильм 2022 года - РИА Новости, 27.01.2023

"Чемпион мира" получил "Золотого Орла" как лучший фильм 2022 года

Лучшим фильмом 2022 года, по версии кинематографической премии "Золотой Орел", признан фильм "Чемпион мира", передает корреспондент РИА Новости с церемонии... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T22:23

2023-01-27T22:23

2023-01-27T22:36

культура

фильмы

россия

золотой орел (премия)

мосфильм

виктор корчной

константин хабенский

централ партнершип

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лучшим фильмом 2022 года, по версии кинематографической премии "Золотой Орел", признан фильм "Чемпион мира", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".В номинации "Лучший фильм" победил "Чемпион мира"."Спасибо большое хотел сказать академикам за то, что смогли рассмотреть за какой-то мишурой, за какими-то, может быть, политическими контекстами главное послание фильма, увидели, почувствовали его. Это послание о любви к Родине, о любви отца и сына во многих контекстах", - сказал на премии Алексей Сидоров, снявший фильм.Драма "Чемпион мира" рассказывает о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча. Роли исполнили Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская. Фильм создан студией ТРИТЭ Никиты Михалкова, телеканалом "Россия 1" и кинокомпанией "Централ Партнершип", при поддержке Фонда кино. Режиссер картины – Алексей Сидоров.Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

https://ria.ru/20221220/filmy-1839988458.html

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фильмы, россия, золотой орел (премия), мосфильм, виктор корчной, константин хабенский, централ партнершип