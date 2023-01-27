https://ria.ru/20230127/efrosinina-1847866756.html

Украинская телеведущая Ефросинина попала в реестр экстремистов

Украинская телеведущая Ефросинина попала в реестр экстремистов - РИА Новости, 27.01.2023

Украинская телеведущая Ефросинина попала в реестр экстремистов

Росфинмониторинг включил украинскую телеведущую Марию Ефросинину в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:14

2023-01-27T14:14

2023-01-27T14:14

россия

безопасность

украина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Росфинмониторинг включил украинскую телеведущую Марию Ефросинину в перечень террористов и экстремистов. "Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица... Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области Украинской ССР", - указано в соответствующем разделе сайта ведомства. Карточка Ефросининой есть в базе розыска МВД России - ее разыскивают по не названной ведомством статье Уголовного кодекса. По информации из открытых источников, Ефросинина - украинская телеведущая и общественный деятель. Имеет свой канал на YouTube (638 тысяч подписчиков). В 2005 году была одной из ведущих конкурса Евровидение.

https://ria.ru/20230112/babchenko-1844287041.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)