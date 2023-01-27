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Украинская телеведущая Ефросинина попала в реестр экстремистов - РИА Новости, 27.01.2023
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Украинская телеведущая Ефросинина попала в реестр экстремистов
Украинская телеведущая Ефросинина попала в реестр экстремистов - РИА Новости, 27.01.2023
Украинская телеведущая Ефросинина попала в реестр экстремистов
Росфинмониторинг включил украинскую телеведущую Марию Ефросинину в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:14
2023-01-27T14:14
россия
безопасность
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Росфинмониторинг включил украинскую телеведущую Марию Ефросинину в перечень террористов и экстремистов. "Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица... Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области Украинской ССР", - указано в соответствующем разделе сайта ведомства. Карточка Ефросининой есть в базе розыска МВД России - ее разыскивают по не названной ведомством статье Уголовного кодекса. По информации из открытых источников, Ефросинина - украинская телеведущая и общественный деятель. Имеет свой канал на YouTube (638 тысяч подписчиков). В 2005 году была одной из ведущих конкурса Евровидение.
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россия, безопасность, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Безопасность, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
14:14 27.01.2023
 
Украинская телеведущая Ефросинина попала в реестр экстремистов

Росфинмониторинг включил украинскую телеведущую Ефросинину в перечень экстремистов

CC BY-SA 3.0 / Stefan Brending / Masha EfrosininaМария Ефросинина
Мария Ефросинина - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
CC BY-SA 3.0 / Stefan Brending / Masha Efrosinina
Мария Ефросинина . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Росфинмониторинг включил украинскую телеведущую Марию Ефросинину в перечень террористов и экстремистов.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица... Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области Украинской ССР", - указано в соответствующем разделе сайта ведомства.
Карточка Ефросининой есть в базе розыска МВД России - ее разыскивают по не названной ведомством статье Уголовного кодекса.
По информации из открытых источников, Ефросинина - украинская телеведущая и общественный деятель. Имеет свой канал на YouTube (638 тысяч подписчиков). В 2005 году была одной из ведущих конкурса Евровидение.
Журналист Аркадий Бабченко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:47
МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко
 
РоссияБезопасностьУкраинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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