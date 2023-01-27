12:26 27.01.2023 (обновлено: 12:45 27.01.2023)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ за час выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив за один час 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 11.15 украинские военные выпустили по указанному району шесть снарядов такого же калибра и в 10.30 – четыре снаряда по Кировскому району Донецка.
Как ранее сообщало ведомство, с утра пятницы украинские войска выпустили по районам Донецка более 20 снарядов "натовского" калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.