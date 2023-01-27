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Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/donetsk-1847824848.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив за один час 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:26
2023-01-27T12:45
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив за один час 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 11.15 украинские военные выпустили по указанному району шесть снарядов такого же калибра и в 10.30 – четыре снаряда по Кировскому району Донецка. Как ранее сообщало ведомство, с утра пятницы украинские войска выпустили по районам Донецка более 20 снарядов "натовского" калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230127/obstrel-1847821515.html
https://ria.ru/20230127/rubezhnoe-1847739061.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
12:26 27.01.2023 (обновлено: 12:45 27.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли два района Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ за час выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив за один час 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.
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Вчера, 12:19Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Новоалександровку в ЛНР
Кроме того, в 11.15 украинские военные выпустили по указанному району шесть снарядов такого же калибра и в 10.30 – четыре снаряда по Кировскому району Донецка.
Как ранее сообщало ведомство, с утра пятницы украинские войска выпустили по районам Донецка более 20 снарядов "натовского" калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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