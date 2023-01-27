https://ria.ru/20230127/chayki-1847940104.html

Каспийские тюлени могли подхватить вирус от чаек, считают эксперты

Каспийские тюлени могли подхватить вирус от чаек, считают эксперты - РИА Новости, 27.01.2023

Каспийские тюлени могли подхватить вирус от чаек, считают эксперты

Птичий грипп, который, по одной из версий, стал причиной массовой гибели каспийских тюленей, могли разнести чайки, расплодившиеся на мусорных свалках Дагестана, РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:28

2023-01-27T16:28

2023-01-27T16:28

каспийское море

россия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Птичий грипп, который, по одной из версий, стал причиной массовой гибели каспийских тюленей, могли разнести чайки, расплодившиеся на мусорных свалках Дагестана, сообщили в Telegram-канале экологического фонда "Компас". Ранее в пресс-службе Дагестанского государственного университета заявили, что в организме погибших на берегу Каспийского моря тюленей обнаружили птичий грипп. Также университет сообщил о запуске комплексной программы изучения каспийских тюленей совместно с экспертами фонда "Компас". "Местное население предполагает, что опасный вирус разносят чайки, расплодившиеся на свалках. Наши эксперты побывали на полигонах и выяснили, что в республике складывается непростая ситуация в сфере обращения с отходами", - говорится в сообщении. В фонде считают, что некоторые муниципалитеты Дагестана недобросовестно подходят к своим обязанностям по созданию мест для накопления бытовых отходов. "Захламленных участков довольно много, есть факты складирования мусора в водоохранных зонах. Кроме этого, в субъекте сорвались сроки строительства мусороперегрузочных станций и действует неполноценная территориальная схема - в нее не вошли более 300 муниципальных образований", - заявили в "Компасе". Фонд также сообщил о планах направить отчет о ситуации со свалками в Дагестане во все профильные ведомства. В декабре на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В минприроды региона заявляли, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что массовая гибель тюленей в Каспийском море связана с гипоксией (кислородным голоданием) у животных. Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов отмечал, что причиной удушья и массовой гибели тюленей в Каспийском море мог стать выброс метана в результате сейсмической активности. Первый национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас" был создан в России в мае 2022 года. "Компас" первый из отечественных фондов, работающих по модели Всемирного фонда дикой природы (WWF).

https://ria.ru/20230118/spasenie-1845684885.html

https://ria.ru/20221204/gibel-1836282870.html

https://ria.ru/20220908/ptitsy-1815416805.html

каспийское море

россия

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каспийское море, россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)