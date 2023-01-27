Липецкая область укрепляет бизнес-отношения с Турцией
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области намерены активнее привлекать инвесторов из Турции в регион для открытия новых производств, а также поставлять местную продукцию на турецкие рынки, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в Турецкую Республику.
По его словам, ожидается, что сотрудничество будет более активным и плодотворным, так как обе стороны заинтересованы в поддержании деловых отношений.
"Договорились, что будем работать над увеличением числа бизнес-миссий, как наших предпринимателей в Стамбул, так и турецкого бизнеса в Черноземье", – сказал Артамонов.
"Договорились, что будем работать над увеличением числа бизнес-миссий, как наших предпринимателей в Стамбул, так и турецкого бизнеса в Черноземье", – сказал Артамонов.
Он напомнил, что Турция входит в тройку лидеров по внешнеторговому обороту с Липецкой областью. Именно турецкий инвестор выкупил у американских бизнесменов завод по производству белой бытовой техники "Индезит", расположенный в Липецкой области, благодаря чему удалось сохранить производство и рабочие места.