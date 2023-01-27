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Липецкая область укрепляет бизнес-отношения с Турцией - РИА Новости, 27.01.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230127/biznes-otnosheniya-1847776639.html
Липецкая область укрепляет бизнес-отношения с Турцией
Липецкая область укрепляет бизнес-отношения с Турцией - РИА Новости, 27.01.2023
Липецкая область укрепляет бизнес-отношения с Турцией
Власти Липецкой области намерены активнее привлекать инвесторов из Турции в регион для открытия новых производств, а также поставлять местную продукцию на... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:33
2023-01-27T10:33
липецкая область
игорь артамонов
турция
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ЛИПЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области намерены активнее привлекать инвесторов из Турции в регион для открытия новых производств, а также поставлять местную продукцию на турецкие рынки, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в Турецкую Республику. По его словам, ожидается, что сотрудничество будет более активным и плодотворным, так как обе стороны заинтересованы в поддержании деловых отношений."Договорились, что будем работать над увеличением числа бизнес-миссий, как наших предпринимателей в Стамбул, так и турецкого бизнеса в Черноземье", – сказал Артамонов.Он напомнил, что Турция входит в тройку лидеров по внешнеторговому обороту с Липецкой областью. Именно турецкий инвестор выкупил у американских бизнесменов завод по производству белой бытовой техники "Индезит", расположенный в Липецкой области, благодаря чему удалось сохранить производство и рабочие места.
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игорь артамонов, турция
Липецкая область, Игорь Артамонов, Турция
10:33 27.01.2023
 

Липецкая область укрепляет бизнес-отношения с Турцией

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области намерены активнее привлекать инвесторов из Турции в регион для открытия новых производств, а также поставлять местную продукцию на турецкие рынки, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в Турецкую Республику.
По его словам, ожидается, что сотрудничество будет более активным и плодотворным, так как обе стороны заинтересованы в поддержании деловых отношений.
"Договорились, что будем работать над увеличением числа бизнес-миссий, как наших предпринимателей в Стамбул, так и турецкого бизнеса в Черноземье", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 10:50Липецкая область
Около 365 километров дорог отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту
Он напомнил, что Турция входит в тройку лидеров по внешнеторговому обороту с Липецкой областью. Именно турецкий инвестор выкупил у американских бизнесменов завод по производству белой бытовой техники "Индезит", расположенный в Липецкой области, благодаря чему удалось сохранить производство и рабочие места.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновТурция
 
 
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