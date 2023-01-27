https://ria.ru/20230127/biznes-otnosheniya-1847776639.html

Липецкая область укрепляет бизнес-отношения с Турцией

Липецкая область укрепляет бизнес-отношения с Турцией - РИА Новости, 27.01.2023

Липецкая область укрепляет бизнес-отношения с Турцией

Власти Липецкой области намерены активнее привлекать инвесторов из Турции в регион для открытия новых производств, а также поставлять местную продукцию на... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:33

2023-01-27T10:33

2023-01-27T10:33

липецкая область

игорь артамонов

турция

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ЛИПЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области намерены активнее привлекать инвесторов из Турции в регион для открытия новых производств, а также поставлять местную продукцию на турецкие рынки, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в Турецкую Республику. По его словам, ожидается, что сотрудничество будет более активным и плодотворным, так как обе стороны заинтересованы в поддержании деловых отношений."Договорились, что будем работать над увеличением числа бизнес-миссий, как наших предпринимателей в Стамбул, так и турецкого бизнеса в Черноземье", – сказал Артамонов.Он напомнил, что Турция входит в тройку лидеров по внешнеторговому обороту с Липецкой областью. Именно турецкий инвестор выкупил у американских бизнесменов завод по производству белой бытовой техники "Индезит", расположенный в Липецкой области, благодаря чему удалось сохранить производство и рабочие места.

https://ria.ru/20230125/dorogi-1847266627.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, турция