https://ria.ru/20230127/biblioteki-1847991319.html

Путин дал поручения по финансированию создания модельных библиотек

Путин дал поручения по финансированию создания модельных библиотек - РИА Новости, 27.01.2023

Путин дал поручения по финансированию создания модельных библиотек

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 февраля доложить о мерах, направленных на финансирование в 2023-2025 годах создания модельных библиотек РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:42

2023-01-27T18:42

2023-01-27T18:42

россия

владимир путин

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_0:354:2968:2024_1920x0_80_0_0_ab1a50e723a1601d3ed5606669440a41.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 февраля доложить о мерах, направленных на финансирование в 2023-2025 годах создания модельных библиотек в регионах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... Обеспечить в 2023 – 2025 годах ежегодное выделение из федерального бюджета дополнительных средств на создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Срок предоставления доклада – до 15 февраля 2023 года, далее – один раз в год. Ответственный за исполнение поручения – премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230127/fond-1847987882.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, михаил мишустин, общество