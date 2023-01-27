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Путин дал поручения по финансированию создания модельных библиотек - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин дал поручения по финансированию создания модельных библиотек
Путин дал поручения по финансированию создания модельных библиотек - РИА Новости, 27.01.2023
Путин дал поручения по финансированию создания модельных библиотек
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 февраля доложить о мерах, направленных на финансирование в 2023-2025 годах создания модельных библиотек РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:42
2023-01-27T18:42
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 февраля доложить о мерах, направленных на финансирование в 2023-2025 годах создания модельных библиотек в регионах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... Обеспечить в 2023 – 2025 годах ежегодное выделение из федерального бюджета дополнительных средств на создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Срок предоставления доклада – до 15 февраля 2023 года, далее – один раз в год. Ответственный за исполнение поручения – премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
18:42 27.01.2023
 
Путин дал поручения по финансированию создания модельных библиотек

Путину доложат о финансировании в 2023-2025 годах создания модельных библиотек в регионах

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 февраля доложить о мерах, направленных на финансирование в 2023-2025 годах создания модельных библиотек в регионах.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... Обеспечить в 2023 – 2025 годах ежегодное выделение из федерального бюджета дополнительных средств на создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.
Срок предоставления доклада – до 15 февраля 2023 года, далее – один раз в год. Ответственный за исполнение поручения – премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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