https://ria.ru/20230127/biblioteki-1847991319.html
Путин дал поручения по финансированию создания модельных библиотек
Путин дал поручения по финансированию создания модельных библиотек - РИА Новости, 27.01.2023
Путин дал поручения по финансированию создания модельных библиотек
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 февраля доложить о мерах, направленных на финансирование в 2023-2025 годах создания модельных библиотек РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:42
2023-01-27T18:42
2023-01-27T18:42
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 февраля доложить о мерах, направленных на финансирование в 2023-2025 годах создания модельных библиотек в регионах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... Обеспечить в 2023 – 2025 годах ежегодное выделение из федерального бюджета дополнительных средств на создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Срок предоставления доклада – до 15 февраля 2023 года, далее – один раз в год. Ответственный за исполнение поручения – премьер-министр России Михаил Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин дал поручения по финансированию создания модельных библиотек
Путину доложат о финансировании в 2023-2025 годах создания модельных библиотек в регионах