https://ria.ru/20230127/artemovsk-1847826508.html
Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска
Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска - РИА Новости, 27.01.2023
Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска
Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска, сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:31
2023-01-27T12:31
2023-01-27T14:32
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
апты алаудинов
вооруженные силы украины
россия
евгений пригожин
денис пушилин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска, сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.По его словам, Киев пытается перебрасывать дополнительные подразделения ВСУ в Артемовск."Не очень им удается это сделать, потому что даже на подходах (к городу. — Прим. ред.) они уже начинают нести потери", — подчеркнул Алаудинов.Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, сейчас бойцы "Группы Вагнера" ведут бои с в городской застройке. На днях ее основатель Евгений Пригожин подчеркивал, что цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск на любом направлении.Сегодня советник Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что Киев вынужден перебрасывать силы из-под Артемовска в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, бойцы закрепились на окраинах города.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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артемовск, донецкая народная республика, апты алаудинов, вооруженные силы украины, россия, евгений пригожин, денис пушилин, киев
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Россия, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Киев
12:31 27.01.2023 (обновлено: 14:32 27.01.2023)
Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска
Командир "Ахмата" Алаудинов: российская армия завершает оперативное окружение Артемовска