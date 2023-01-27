Рейтинг@Mail.ru
Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/artemovsk-1847826508.html
Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска
Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска - РИА Новости, 27.01.2023
Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска
Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска, сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:31
2023-01-27T14:32
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
апты алаудинов
вооруженные силы украины
россия
евгений пригожин
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844555796_0:183:2733:1720_1920x0_80_0_0_cf8a8c2572f99a9ccfe909b6aceebc04.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска, сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.По его словам, Киев пытается перебрасывать дополнительные подразделения ВСУ в Артемовск."Не очень им удается это сделать, потому что даже на подходах (к городу. — Прим. ред.) они уже начинают нести потери", — подчеркнул Алаудинов.Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, сейчас бойцы "Группы Вагнера" ведут бои с в городской застройке. На днях ее основатель Евгений Пригожин подчеркивал, что цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск на любом направлении.Сегодня советник Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что Киев вынужден перебрасывать силы из-под Артемовска в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, бойцы закрепились на окраинах города.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844555796_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_1c1a3b9dae28114ad67c97e0b403885f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, донецкая народная республика, апты алаудинов, вооруженные силы украины, россия, евгений пригожин, денис пушилин, киев
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Россия, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Киев
12:31 27.01.2023 (обновлено: 14:32 27.01.2023)
 
Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска

Командир "Ахмата" Алаудинов: российская армия завершает оперативное окружение Артемовска

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска, сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

"Почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты. Там один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то он уже в большинстве своем находится под нашим контролем", — заявил военный.

По его словам, Киев пытается перебрасывать дополнительные подразделения ВСУ в Артемовск.
"Не очень им удается это сделать, потому что даже на подходах (к городу. — Прим. ред.) они уже начинают нести потери", — подчеркнул Алаудинов.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Посмотреть
Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, сейчас бойцы "Группы Вагнера" ведут бои с в городской застройке. На днях ее основатель Евгений Пригожин подчеркивал, что цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск на любом направлении.
Сегодня советник Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что Киев вынужден перебрасывать силы из-под Артемовска в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, бойцы закрепились на окраинах города.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныРоссияЕвгений ПригожинДенис ПушилинКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала