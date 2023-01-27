https://ria.ru/20230127/artemovsk-1847826508.html

Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска

Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска - РИА Новости, 27.01.2023

Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска

Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска, сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:31

2023-01-27T12:31

2023-01-27T14:32

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

апты алаудинов

вооруженные силы украины

россия

евгений пригожин

денис пушилин

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российская армия завершает оперативное окружение Артемовска, сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.По его словам, Киев пытается перебрасывать дополнительные подразделения ВСУ в Артемовск."Не очень им удается это сделать, потому что даже на подходах (к городу. — Прим. ред.) они уже начинают нести потери", — подчеркнул Алаудинов.Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, сейчас бойцы "Группы Вагнера" ведут бои с в городской застройке. На днях ее основатель Евгений Пригожин подчеркивал, что цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск на любом направлении.Сегодня советник Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что Киев вынужден перебрасывать силы из-под Артемовска в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, бойцы закрепились на окраинах города.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, донецкая народная республика, апты алаудинов, вооруженные силы украины, россия, евгений пригожин, денис пушилин, киев