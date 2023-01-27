https://ria.ru/20230127/arest-1847955049.html
В Новороссийске по делу о сексуальном насилии арестовали учителя
В Новороссийске по делу о сексуальном насилии арестовали учителя - РИА Новости, 27.01.2023
В Новороссийске по делу о сексуальном насилии арестовали учителя
Учителя новороссийской школы арестовали на два месяца в рамках уголовного дела по факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:07
2023-01-27T17:07
2023-01-27T17:07
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КРАСНОДАР, 27 янв – РИА Новости. Учителя новороссийской школы арестовали на два месяца в рамках уголовного дела по факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и изготовлении порнографии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. По данным следственного комитета Кубани, в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Обвиняемому инкриминируют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и изготовлении порнографических материалов", - сообщил агентству источник в правоохранительных органах. В краевой прокуратуре рассказали, что мужчина арестован на два месяца. В ведомстве подтвердили организацию проверки о причинах случившегося, в том числе и в школе. Устанавливается, почему обвиняемый был допущен к работе. Ход и результат расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры Новороссийска. В сети также появилась информация, что речь идет об учителе географии, который работал в новороссийской школе и платил одному из учеников за откровенные фотоссесии, впоследствии об этом узнали представители подразделения по делам несовершеннолетних, прочитав их переписку. После обыска у мужчины были найдены интимные фото и видео, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.
https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847596947.html
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происшествия, новороссийск, краснодарский край, россия
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Россия
В Новороссийске по делу о сексуальном насилии арестовали учителя
Учителя арестовали на два месяца по делу о сексуальном насилии в школе Новороссийска
КРАСНОДАР, 27 янв – РИА Новости. Учителя новороссийской школы арестовали на два месяца в рамках уголовного дела по факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и изготовлении порнографии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
По данным следственного комитета Кубани, в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Обвиняемому инкриминируют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и изготовлении порнографических материалов", - сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
В краевой прокуратуре рассказали, что мужчина арестован на два месяца. В ведомстве подтвердили организацию проверки о причинах случившегося, в том числе и в школе. Устанавливается, почему обвиняемый был допущен к работе. Ход и результат расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры Новороссийска.
В сети также появилась информация, что речь идет об учителе географии, который работал в новороссийской школе и платил одному из учеников за откровенные фотоссесии, впоследствии об этом узнали представители подразделения по делам несовершеннолетних, прочитав их переписку. После обыска у мужчины были найдены интимные фото и видео, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.