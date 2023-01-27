Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске по делу о сексуальном насилии арестовали учителя - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/arest-1847955049.html
В Новороссийске по делу о сексуальном насилии арестовали учителя
В Новороссийске по делу о сексуальном насилии арестовали учителя - РИА Новости, 27.01.2023
В Новороссийске по делу о сексуальном насилии арестовали учителя
Учителя новороссийской школы арестовали на два месяца в рамках уголовного дела по факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:07
2023-01-27T17:07
происшествия
новороссийск
краснодарский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
КРАСНОДАР, 27 янв – РИА Новости. Учителя новороссийской школы арестовали на два месяца в рамках уголовного дела по факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и изготовлении порнографии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. По данным следственного комитета Кубани, в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Обвиняемому инкриминируют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и изготовлении порнографических материалов", - сообщил агентству источник в правоохранительных органах. В краевой прокуратуре рассказали, что мужчина арестован на два месяца. В ведомстве подтвердили организацию проверки о причинах случившегося, в том числе и в школе. Устанавливается, почему обвиняемый был допущен к работе. Ход и результат расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры Новороссийска. В сети также появилась информация, что речь идет об учителе географии, который работал в новороссийской школе и платил одному из учеников за откровенные фотоссесии, впоследствии об этом узнали представители подразделения по делам несовершеннолетних, прочитав их переписку. После обыска у мужчины были найдены интимные фото и видео, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.
https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847596947.html
https://ria.ru/20230126/nasilie-1847561916.html
новороссийск
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, краснодарский край, россия
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Россия
17:07 27.01.2023
 
В Новороссийске по делу о сексуальном насилии арестовали учителя

Учителя арестовали на два месяца по делу о сексуальном насилии в школе Новороссийска

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 янв – РИА Новости. Учителя новороссийской школы арестовали на два месяца в рамках уголовного дела по факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и изготовлении порнографии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
По данным следственного комитета Кубани, в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 14:45
В Подмосковье мужчина убил бывшую жену и писал сообщения от ее лица
"Обвиняемому инкриминируют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и изготовлении порнографических материалов", - сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
В краевой прокуратуре рассказали, что мужчина арестован на два месяца. В ведомстве подтвердили организацию проверки о причинах случившегося, в том числе и в школе. Устанавливается, почему обвиняемый был допущен к работе. Ход и результат расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры Новороссийска.
В сети также появилась информация, что речь идет об учителе географии, который работал в новороссийской школе и платил одному из учеников за откровенные фотоссесии, впоследствии об этом узнали представители подразделения по делам несовершеннолетних, прочитав их переписку. После обыска у мужчины были найдены интимные фото и видео, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 12:55
В Туве расследуют дело о сексуальном насилии над десятилетним мальчиком
 
ПроисшествияНовороссийскКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала