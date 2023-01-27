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Командир "Ахмата" оценил сроки полного освобождения ДНР - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/alaudinov-1848034094.html
Командир "Ахмата" оценил сроки полного освобождения ДНР
Командир "Ахмата" оценил сроки полного освобождения ДНР - РИА Новости, 27.01.2023
Командир "Ахмата" оценил сроки полного освобождения ДНР
Российские Вооруженные силы могут освободить территорию Донецкой Народной Республики через месяц-полтора, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T23:13
2023-01-27T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
апты алаудинов
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские Вооруженные силы могут освободить территорию Донецкой Народной Республики через месяц-полтора, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По словам Алаудинова, российские подразделения наступают сейчас по всем направлениям. При этом Киев несет серьезные потери.Ранее сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил об успехах российских войск в районе Угледара. По его словам, им удалось закрепиться на востоке и юго-востоке города. В свою очередь, Апты Алаудинов заявил, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска.Как отметил советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, Киев сейчас вынужден перебрасывать силы из-под Артемовска в Угледар, куда вошли российские войска.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, апты алаудинов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Киев, Апты Алаудинов, Украина, Вооруженные силы Украины
23:13 27.01.2023 (обновлено: 23:37 27.01.2023)
 
Командир "Ахмата" оценил сроки полного освобождения ДНР

Командир "Ахмата" Алаудинов: ДНР может быть полностью освобождена за месяц-полтора

© РИА НовостиКомандир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости
Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские Вооруженные силы могут освободить территорию Донецкой Народной Республики через месяц-полтора, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
"Я думаю, что в ближайшие максимум месяц-полтора мы увидим Донецкую Народную Республику освобожденной", — сказал он.
По словам Алаудинова, российские подразделения наступают сейчас по всем направлениям. При этом Киев несет серьезные потери.
Ранее сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил об успехах российских войск в районе Угледара. По его словам, им удалось закрепиться на востоке и юго-востоке города. В свою очередь, Апты Алаудинов заявил, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска.
Как отметил советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, Киев сейчас вынужден перебрасывать силы из-под Артемовска в Угледар, куда вошли российские войска.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевАпты АлаудиновУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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