https://ria.ru/20230127/alaudinov-1848034094.html

Командир "Ахмата" оценил сроки полного освобождения ДНР

Командир "Ахмата" оценил сроки полного освобождения ДНР - РИА Новости, 27.01.2023

Командир "Ахмата" оценил сроки полного освобождения ДНР

Российские Вооруженные силы могут освободить территорию Донецкой Народной Республики через месяц-полтора, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T23:13

2023-01-27T23:13

2023-01-27T23:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

апты алаудинов

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские Вооруженные силы могут освободить территорию Донецкой Народной Республики через месяц-полтора, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По словам Алаудинова, российские подразделения наступают сейчас по всем направлениям. При этом Киев несет серьезные потери.Ранее сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил об успехах российских войск в районе Угледара. По его словам, им удалось закрепиться на востоке и юго-востоке города. В свою очередь, Апты Алаудинов заявил, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска.Как отметил советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, Киев сейчас вынужден перебрасывать силы из-под Артемовска в Угледар, куда вошли российские войска.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, апты алаудинов, украина, вооруженные силы украины