https://ria.ru/20230127/abkhaziya-1847936064.html
В Абхазии ввели запретные зоны для полетов
В Абхазии ввели запретные зоны для полетов - РИА Новости, 27.01.2023
В Абхазии ввели запретные зоны для полетов
Кабмин Абхазии в целях защиты от военных и террористических угроз временно ввел в республике запретные зоны для полетов, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:16
2023-01-27T16:16
2023-01-27T16:37
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СУХУМ, 27 янв – РИА Новости. Кабмин Абхазии в целях защиты от военных и террористических угроз временно ввел в республике запретные зоны для полетов, сообщает в пятницу пресс-служба абхазского правительства. Полеты запрещены в том числе и беспилотным летательным аппаратам. "Установить на временной основе до утверждения правил использования воздушного пространства Республики Абхазия запретные зоны воздушного пространства Республики Абхазия над комплексами административных зданий, зданиями дипломатических и консульских учреждений, местами расположения государственных органов и объектов согласно приложению к настоящему постановлении", - говорится в документе. Запретной зоной также объявлено воздушное пространство над объектами военного и оборонного значения, зданием абхазской государственной телерадиокомпании, вышкой "Абхазсвязи" и территорией сухумского аэропорта. В документе отмечается, что решение о запрете полетов принято для защиты от военных и террористических угроз.
https://ria.ru/20230124/zaschita-1847013445.html
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в мире, абхазия, безопасность, новости - туризм
В мире, Абхазия, Безопасность, Новости - Туризм
16:16 27.01.2023 (обновлено: 16:37 27.01.2023)
В Абхазии ввели запретные зоны для полетов
Правительство Абхазии временно ввело в республике запретные зоны для полетов