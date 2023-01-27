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S7 опровергла сообщения о приостановке полетов Airbus A321neo - РИА Новости, 27.01.2023
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Туризм
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S7 опровергла сообщения о приостановке полетов Airbus A321neo
S7 опровергла сообщения о приостановке полетов Airbus A321neo - РИА Новости, 27.01.2023
S7 опровергла сообщения о приостановке полетов Airbus A321neo
Российская авиакомпания S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo, но традиционно в зимний период часть воздушных судов проходит... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:21
2023-01-27T10:36
s7 airlines
airbus a321
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo, но традиционно в зимний период часть воздушных судов проходит техобслуживание, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний S7. В четверг издание Frequent Flyers сообщило, что S7 остановила полеты всех самолётов Airbus A321neo. "S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo. Традиционно в зимний период часть парка воздушных судов проходит плановое техническое обслуживание для подготовки к высокому летнему сезону. Самолеты увеличенной ёмкости востребованы на меньшем количестве рейсов в связи с сезонным снижением спроса", - говорится в сообщении.
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s7 airlines, airbus a321, россия, новости - туризм
S7 Airlines, Airbus A321, Россия, Туризм, Новости - Туризм
10:21 27.01.2023 (обновлено: 10:36 27.01.2023)
 
S7 опровергла сообщения о приостановке полетов Airbus A321neo

Авиакомпания S7 заявила, что не приостанавливала полеты лайнеров Airbus A321neo

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo, но традиционно в зимний период часть воздушных судов проходит техобслуживание, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний S7.
В четверг издание Frequent Flyers сообщило, что S7 остановила полеты всех самолётов Airbus A321neo.
"S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo. Традиционно в зимний период часть парка воздушных судов проходит плановое техническое обслуживание для подготовки к высокому летнему сезону. Самолеты увеличенной ёмкости востребованы на меньшем количестве рейсов в связи с сезонным снижением спроса", - говорится в сообщении.
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ТуризмS7 AirlinesAirbus A321РоссияНовости - Туризм
 
 
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