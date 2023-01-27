https://ria.ru/20230127/a321neo-1847773681.html

S7 опровергла сообщения о приостановке полетов Airbus A321neo

S7 опровергла сообщения о приостановке полетов Airbus A321neo - РИА Новости, 27.01.2023

S7 опровергла сообщения о приостановке полетов Airbus A321neo

Российская авиакомпания S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo, но традиционно в зимний период часть воздушных судов проходит... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:21

2023-01-27T10:21

2023-01-27T10:36

s7 airlines

airbus a321

россия

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo, но традиционно в зимний период часть воздушных судов проходит техобслуживание, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний S7. В четверг издание Frequent Flyers сообщило, что S7 остановила полеты всех самолётов Airbus A321neo. "S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo. Традиционно в зимний период часть парка воздушных судов проходит плановое техническое обслуживание для подготовки к высокому летнему сезону. Самолеты увеличенной ёмкости востребованы на меньшем количестве рейсов в связи с сезонным снижением спроса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230126/samolety-1847626455.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

s7 airlines, airbus a321, россия, новости - туризм