https://ria.ru/20230127/a321neo-1847773681.html
S7 опровергла сообщения о приостановке полетов Airbus A321neo
S7 опровергла сообщения о приостановке полетов Airbus A321neo - РИА Новости, 27.01.2023
S7 опровергла сообщения о приостановке полетов Airbus A321neo
Российская авиакомпания S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo, но традиционно в зимний период часть воздушных судов проходит... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:21
2023-01-27T10:21
2023-01-27T10:36
s7 airlines
airbus a321
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo, но традиционно в зимний период часть воздушных судов проходит техобслуживание, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний S7. В четверг издание Frequent Flyers сообщило, что S7 остановила полеты всех самолётов Airbus A321neo. "S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo. Традиционно в зимний период часть парка воздушных судов проходит плановое техническое обслуживание для подготовки к высокому летнему сезону. Самолеты увеличенной ёмкости востребованы на меньшем количестве рейсов в связи с сезонным снижением спроса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230126/samolety-1847626455.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
s7 airlines, airbus a321, россия, новости - туризм
S7 Airlines, Airbus A321, Россия, Туризм, Новости - Туризм
10:21 27.01.2023 (обновлено: 10:36 27.01.2023)
S7 опровергла сообщения о приостановке полетов Airbus A321neo
Авиакомпания S7 заявила, что не приостанавливала полеты лайнеров Airbus A321neo
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo, но традиционно в зимний период часть воздушных судов проходит техобслуживание, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний S7.
В четверг издание Frequent Flyers сообщило, что S7 остановила полеты всех самолётов Airbus A321neo.
"S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo. Традиционно в зимний период часть парка воздушных судов проходит плановое техническое обслуживание для подготовки к высокому летнему сезону. Самолеты увеличенной ёмкости востребованы на меньшем количестве рейсов в связи с сезонным снижением спроса", - говорится в сообщении.