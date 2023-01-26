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Украина хочет получить от Словакии еще 14 самоходных гаубиц Zuzana 2 - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/zuzana-2-1847583125.html
Украина хочет получить от Словакии еще 14 самоходных гаубиц Zuzana 2
Украина хочет получить от Словакии еще 14 самоходных гаубиц Zuzana 2 - РИА Новости, 26.01.2023
Украина хочет получить от Словакии еще 14 самоходных гаубиц Zuzana 2
Украина проявила заинтересованность в получении от Словакии еще 14 самоходных гаубиц Zuzana 2, идут переговоры об этом, ранее Киеву на коммерческой основе были... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:58
2023-01-26T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
киев
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ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Украина проявила заинтересованность в получении от Словакии еще 14 самоходных гаубиц Zuzana 2, идут переговоры об этом, ранее Киеву на коммерческой основе были поставлены восемь таких гаубиц, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова. "Украина заинтересована в получении еще 14 единиц самоходных гаубиц Zuzana 2. Сейчас идут переговоры, поэтому дальнейшие подробности об этом в настоящее время предоставить не можем", - сказала представитель МО. В середине января Украина получила от Словакии последнюю из восьми самоходных гаубиц местного производства Zuzana 2, о передаче которых ранее было достигнуто коммерческое соглашение.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
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в мире, словакия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Киев
13:58 26.01.2023
 
Украина хочет получить от Словакии еще 14 самоходных гаубиц Zuzana 2

Минобороны Словакии заявило, что Киев хочет получить от Братиславы еще 14 гаубиц Zuzana 2

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew BrownСамоходная артиллерийская установка Zuzana 2
Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew Brown
Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2. Архивное фото
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ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Украина проявила заинтересованность в получении от Словакии еще 14 самоходных гаубиц Zuzana 2, идут переговоры об этом, ранее Киеву на коммерческой основе были поставлены восемь таких гаубиц, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова.
"Украина заинтересована в получении еще 14 единиц самоходных гаубиц Zuzana 2. Сейчас идут переговоры, поэтому дальнейшие подробности об этом в настоящее время предоставить не можем", - сказала представитель МО.
В середине января Украина получила от Словакии последнюю из восьми самоходных гаубиц местного производства Zuzana 2, о передаче которых ранее было достигнуто коммерческое соглашение.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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