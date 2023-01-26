https://ria.ru/20230126/zuzana-2-1847583125.html

Украина хочет получить от Словакии еще 14 самоходных гаубиц Zuzana 2

Украина хочет получить от Словакии еще 14 самоходных гаубиц Zuzana 2 - РИА Новости, 26.01.2023

Украина хочет получить от Словакии еще 14 самоходных гаубиц Zuzana 2

Украина проявила заинтересованность в получении от Словакии еще 14 самоходных гаубиц Zuzana 2, идут переговоры об этом, ранее Киеву на коммерческой основе были... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:58

2023-01-26T13:58

2023-01-26T13:58

специальная военная операция на украине

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ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Украина проявила заинтересованность в получении от Словакии еще 14 самоходных гаубиц Zuzana 2, идут переговоры об этом, ранее Киеву на коммерческой основе были поставлены восемь таких гаубиц, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова. "Украина заинтересована в получении еще 14 единиц самоходных гаубиц Zuzana 2. Сейчас идут переговоры, поэтому дальнейшие подробности об этом в настоящее время предоставить не можем", - сказала представитель МО. В середине января Украина получила от Словакии последнюю из восьми самоходных гаубиц местного производства Zuzana 2, о передаче которых ранее было достигнуто коммерческое соглашение.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

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в мире, словакия, украина, киев