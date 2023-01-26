Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847648426.html
В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского
В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского - РИА Новости, 26.01.2023
В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского
Решение российского руководства нанести удары по энергетической инфраструктуре Киева подорвало власть украинского президента Владимира Зеленского, заявил... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:39
2023-01-26T18:22
политика
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Решение российского руководства нанести удары по энергетической инфраструктуре Киева подорвало власть украинского президента Владимира Зеленского, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan.По словам Риттера, снижение рейтинга украинского лидера спровоцировало борьбу за власть и многочисленные интриги в высших эшелонах киевского руководства.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся исключительно по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847448427.html
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847358782.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_643501d62848e1f50a17368f7aedc6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, россия
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия
16:39 26.01.2023 (обновлено: 18:22 26.01.2023)
 
В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского

Разведчик из США Риттер: решение Путина после теракта в Крыму обрушило власть Зеленского

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Решение российского руководства нанести удары по энергетической инфраструктуре Киева подорвало власть украинского президента Владимира Зеленского, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan.
"Украинская экономика разорвана в клочья. Если бы Соединенные Штаты не выделяли десятки миллиардов долларов прямой финансовой помощи, хозяйственная отрасль Киева рухнула бы в одночасье. И даже с таким уровнем помощи их энергетическая сфера опустошена. <…> Поскольку россияне продолжают ликвидацию энергосистемы <…>, это приводит не только к обвалу экономики, но и к резкому уменьшению поддержки Зеленского", — заявил военный.
По словам Риттера, снижение рейтинга украинского лидера спровоцировало борьбу за власть и многочисленные интриги в высших эшелонах киевского руководства.
Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся исключительно по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 20:55Специальная военная операция на Украине
В США заявили об отчаянии Байдена после решения Путина по Украине
Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 15:43
"Встряска режима". Зеленскому сообщили тревожные новости с Запада
 
ПолитикаУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала