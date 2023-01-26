16:39 26.01.2023 (обновлено: 18:22 26.01.2023)
В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского
Разведчик из США Риттер: решение Путина после теракта в Крыму обрушило власть Зеленского
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Решение российского руководства нанести удары по энергетической инфраструктуре Киева подорвало власть украинского президента Владимира Зеленского, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan.
"Украинская экономика разорвана в клочья. Если бы Соединенные Штаты не выделяли десятки миллиардов долларов прямой финансовой помощи, хозяйственная отрасль Киева рухнула бы в одночасье. И даже с таким уровнем помощи их энергетическая сфера опустошена. <…> Поскольку россияне продолжают ликвидацию энергосистемы <…>, это приводит не только к обвалу экономики, но и к резкому уменьшению поддержки Зеленского", — заявил военный.
По словам Риттера, снижение рейтинга украинского лидера спровоцировало борьбу за власть и многочисленные интриги в высших эшелонах киевского руководства.
Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".