https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847648426.html

В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского

В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского - РИА Новости, 26.01.2023

В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского

Решение российского руководства нанести удары по энергетической инфраструктуре Киева подорвало власть украинского президента Владимира Зеленского, заявил... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:39

2023-01-26T16:39

2023-01-26T18:22

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Решение российского руководства нанести удары по энергетической инфраструктуре Киева подорвало власть украинского президента Владимира Зеленского, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan.По словам Риттера, снижение рейтинга украинского лидера спровоцировало борьбу за власть и многочисленные интриги в высших эшелонах киевского руководства.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся исключительно по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847448427.html

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847358782.html

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политика, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, россия