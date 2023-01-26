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Немцы потеряли дар речи после новых требований Зеленского - РИА Новости, 26.01.2023
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Немцы потеряли дар речи после новых требований Зеленского
Немцы потеряли дар речи после новых требований Зеленского - РИА Новости, 26.01.2023
Немцы потеряли дар речи после новых требований Зеленского
Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за очередной призыв к западным странам предоставить Киеву... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:40
2023-01-26T10:29
владимир зеленский
украина
москва
россия
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за очередной призыв к западным странам предоставить Киеву новое оружие.Пользователи портала посчитали, что политик стал много и часто требовать вооружение, а также испугались возможной эскалации конфликта."И как только ему дадут самолеты, он потребует ядерные бомбы. Немецкие политики хоть на самом деле знают, кого они поддерживают?" — поинтересовалась Eala Frya Fresena."Бездонная дыра с гарантией на эскалацию", — сыронизировал Marcus H."Выполнили одно требование, так за ним последовали еще два нахальных. Полный кошмар. С каждым новым требованием нужно сокращать поддержку!" — призвал Luke E."Ракеты большой дальности? Он теперь хочет напасть на Москву? Западу нужно быть осторожнее с тем, с кем они ведут тут дело", — отметил Mischka.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на украинской территории. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
https://ria.ru/20230126/tanki-1847487820.html
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владимир зеленский, украина, москва, россия, нато, вооруженные силы украины, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Москва, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
09:40 26.01.2023 (обновлено: 10:29 26.01.2023)
 
Немцы потеряли дар речи после новых требований Зеленского

Читатели Die Welt набросились на Зеленского после просьб поставить Киеву самолеты и ракеты

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за очередной призыв к западным странам предоставить Киеву новое оружие.
Пользователи портала посчитали, что политик стал много и часто требовать вооружение, а также испугались возможной эскалации конфликта.
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"И как только ему дадут самолеты, он потребует ядерные бомбы. Немецкие политики хоть на самом деле знают, кого они поддерживают?" — поинтересовалась Eala Frya Fresena.

"Нет слов. Стоило только пообещать поставить танки, так Зеленский уже требует истребители и ракеты. Прямо как многие предсказывали. Теперь ждем, когда они потребуют ввести войска НАТО", — пожаловалась Anna Berlin.

"Бездонная дыра с гарантией на эскалацию", — сыронизировал Marcus H.
"Выполнили одно требование, так за ним последовали еще два нахальных. Полный кошмар. С каждым новым требованием нужно сокращать поддержку!" — призвал Luke E.
"Ракеты большой дальности? Он теперь хочет напасть на Москву? Западу нужно быть осторожнее с тем, с кем они ведут тут дело", — отметил Mischka.

"Уже не раз это говорил и упоминал об этом. Украина — это бездонная яма с абсолютно неблагодарными политиками. Не знают ничего, кроме как требовать..." — подытожил Andre W.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на украинской территории. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 19:56
Зеленский обсудил с главой НАТО передачу "принципиально нового вооружения"
 
Владимир ЗеленскийУкраинаМоскваРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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