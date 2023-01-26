https://ria.ru/20230126/zakonotvorchestvo-1847727083.html
В Госдуму внесли проект, запрещающий задержания по истечении срока давности
В Госдуму внесли проект, запрещающий задержания по истечении срока давности - РИА Новости, 26.01.2023
В Госдуму внесли проект, запрещающий задержания по истечении срока давности
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о невозможности задержания, а также применения меры пресечения по истечении сроков давности, исключая случаи,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T22:27
2023-01-26T22:27
2023-01-26T22:31
россия
госдума рф
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о невозможности задержания, а также применения меры пресечения по истечении сроков давности, исключая случаи, когда лицо подозревается в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы, его текст доступен в думской базе данных. "Статью 91 ("Основания задержания подозреваемого") дополнить частью третьей следующего содержания: "Лицо не может быть задержано по подозрению в совершении преступления, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, за исключением случаев, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы", - сообщается в тексте законопроекта. Статью 97 ("Основания для избрания меры пресечения") предлагается дополнить частью 3, в которой будет говориться, что в случае продолжения производства по уголовному делу, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого применяться не могут. Однако к ней не относятся случаи, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы, говорится в тексте законопроекта.
https://ria.ru/20230118/imuschestvo-1845718003.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, правительство рф
Россия, Госдума РФ, Правительство РФ
22:27 26.01.2023 (обновлено: 22:31 26.01.2023)
В Госдуму внесли проект, запрещающий задержания по истечении срока давности
В Госдуму внесли законопроект о невозможности задержания по истечении сроков давности
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о невозможности задержания, а также применения меры пресечения по истечении сроков давности, исключая случаи, когда лицо подозревается в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы, его текст
доступен в думской базе данных.
"Статью 91 ("Основания задержания подозреваемого") дополнить частью третьей следующего содержания: "Лицо не может быть задержано по подозрению в совершении преступления, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, за исключением случаев, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы", - сообщается в тексте законопроекта.
Статью 97 ("Основания для избрания меры пресечения") предлагается дополнить частью 3, в которой будет говориться, что в случае продолжения производства по уголовному делу, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого применяться не могут. Однако к ней не относятся случаи, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы, говорится в тексте законопроекта.