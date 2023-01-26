https://ria.ru/20230126/zakonotvorchestvo-1847727083.html

В Госдуму внесли проект, запрещающий задержания по истечении срока давности

В Госдуму внесли проект, запрещающий задержания по истечении срока давности - РИА Новости, 26.01.2023

В Госдуму внесли проект, запрещающий задержания по истечении срока давности

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о невозможности задержания, а также применения меры пресечения по истечении сроков давности, исключая случаи,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T22:27

2023-01-26T22:27

2023-01-26T22:31

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госдума рф

правительство рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о невозможности задержания, а также применения меры пресечения по истечении сроков давности, исключая случаи, когда лицо подозревается в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы, его текст доступен в думской базе данных. "Статью 91 ("Основания задержания подозреваемого") дополнить частью третьей следующего содержания: "Лицо не может быть задержано по подозрению в совершении преступления, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, за исключением случаев, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы", - сообщается в тексте законопроекта. Статью 97 ("Основания для избрания меры пресечения") предлагается дополнить частью 3, в которой будет говориться, что в случае продолжения производства по уголовному делу, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого применяться не могут. Однако к ней не относятся случаи, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы, говорится в тексте законопроекта.

https://ria.ru/20230118/imuschestvo-1845718003.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, правительство рф