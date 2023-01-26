https://ria.ru/20230126/zakharova-1847474118.html

Захарова оценила отказ Польши позвать посла России на церемонию в Освенцим

Захарова оценила отказ Польши позвать посла России на церемонию в Освенцим - РИА Новости, 26.01.2023

Захарова оценила отказ Польши позвать посла России на церемонию в Освенцим

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на решение Варшавы не приглашать российского посла в Польше Сергея Андреева на мероприятия по случаю... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T01:59

2023-01-26T01:59

2023-01-26T08:39

мария захарова

россия

польша

освенцим

музей победы

центральный музей великой отечественной войны

российское историческое общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на решение Варшавы не приглашать российского посла в Польше Сергея Андреева на мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме, отметив, что как бы ни пытались на Западе переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть.Ранее Андреев сообщил, что его не пригласили на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме, которая ежегодно отмечается 27 января. В предыдущие годы в программу мероприятия, обязательно включали выступления послов России и Израиля. В 2022 году этого не произошло, программу значительно сократили за действовавших в Польше на тот момент коронавирусных ограничений.Вместе с тем дипломат отметила, что, несмотря на все попытки "европейских "непартнеров" переписать историю на новый лад", память о преступлениях нацизма и подвиге советского народа не стереть.Она отметила, что проблемы вокруг Аушвица начались не в 2022 году "в контексте текущего кризиса", а в 2004-м, когда дирекция оказалась недовольна материалами, подготовленными российскими экспертами к 60-летию освобождения лагеря, и отложила открытие обновленной экспозиции до 2013 года. По словам Захаровой, это было сделано из-за того, что выходцы с территорий, "вошедших в состав нашей страны в 1939-1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР".Представитель российского МИД напомнила, что в мае 2022 года без предупреждения российской стороны была закрыта постоянно действовавшая экспозиция, подготовленная Центральным музеем Великой Отечественной войны, под предлогом окончания действия договоров между польским и российским музеями. Однако после закрытия экспозиции Музей Победы запустил онлайн-проект "Освенцим. Правда". Кроме того, по словам Захаровой, на ресурсах Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, музеев и министерства, а также на ресурсах российских загранучреждений регулярно публикуются исторические материалы и правда об освобождении Красной армией концлагерей "в тех странах, что сегодня столь рьяно и самозабвенно поддерживают неонацистов на Украине"."Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в "Аушвице" в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20230125/zakharova-1847319965.html

https://ria.ru/20230126/osventsim-1847469049.html

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мария захарова, россия, польша, освенцим, музей победы, центральный музей великой отечественной войны, российское историческое общество