Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила отказ Польши позвать посла России на церемонию в Освенцим - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/zakharova-1847474118.html
Захарова оценила отказ Польши позвать посла России на церемонию в Освенцим
Захарова оценила отказ Польши позвать посла России на церемонию в Освенцим - РИА Новости, 26.01.2023
Захарова оценила отказ Польши позвать посла России на церемонию в Освенцим
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на решение Варшавы не приглашать российского посла в Польше Сергея Андреева на мероприятия по случаю... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T01:59
2023-01-26T08:39
мария захарова
россия
польша
освенцим
музей победы
центральный музей великой отечественной войны
российское историческое общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_0:199:3072:1926_1920x0_80_0_0_806cd22f8cee9abee7951cc10aae6b90.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на решение Варшавы не приглашать российского посла в Польше Сергея Андреева на мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме, отметив, что как бы ни пытались на Западе переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть.Ранее Андреев сообщил, что его не пригласили на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме, которая ежегодно отмечается 27 января. В предыдущие годы в программу мероприятия, обязательно включали выступления послов России и Израиля. В 2022 году этого не произошло, программу значительно сократили за действовавших в Польше на тот момент коронавирусных ограничений.Вместе с тем дипломат отметила, что, несмотря на все попытки "европейских "непартнеров" переписать историю на новый лад", память о преступлениях нацизма и подвиге советского народа не стереть.Она отметила, что проблемы вокруг Аушвица начались не в 2022 году "в контексте текущего кризиса", а в 2004-м, когда дирекция оказалась недовольна материалами, подготовленными российскими экспертами к 60-летию освобождения лагеря, и отложила открытие обновленной экспозиции до 2013 года. По словам Захаровой, это было сделано из-за того, что выходцы с территорий, "вошедших в состав нашей страны в 1939-1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР".Представитель российского МИД напомнила, что в мае 2022 года без предупреждения российской стороны была закрыта постоянно действовавшая экспозиция, подготовленная Центральным музеем Великой Отечественной войны, под предлогом окончания действия договоров между польским и российским музеями. Однако после закрытия экспозиции Музей Победы запустил онлайн-проект "Освенцим. Правда". Кроме того, по словам Захаровой, на ресурсах Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, музеев и министерства, а также на ресурсах российских загранучреждений регулярно публикуются исторические материалы и правда об освобождении Красной армией концлагерей "в тех странах, что сегодня столь рьяно и самозабвенно поддерживают неонацистов на Украине"."Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в "Аушвице" в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20230125/zakharova-1847319965.html
https://ria.ru/20230126/osventsim-1847469049.html
россия
польша
освенцим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_8546d648eb917fa7dda01ea3fc839d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, россия, польша, освенцим, музей победы, центральный музей великой отечественной войны, российское историческое общество
Мария Захарова, Россия, Польша, Освенцим, Музей Победы, Центральный музей Великой Отечественной войны, Российское историческое общество
01:59 26.01.2023 (обновлено: 08:39 26.01.2023)
 
Захарова оценила отказ Польши позвать посла России на церемонию в Освенцим

Захарова: как бы на Западе ни ухищрялись, историю об ужасах нацизма не стереть

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на решение Варшавы не приглашать российского посла в Польше Сергея Андреева на мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме, отметив, что как бы ни пытались на Западе переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть.
Ранее Андреев сообщил, что его не пригласили на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме, которая ежегодно отмечается 27 января. В предыдущие годы в программу мероприятия, обязательно включали выступления послов России и Израиля. В 2022 году этого не произошло, программу значительно сократили за действовавших в Польше на тот момент коронавирусных ограничений.

"В этом году диппредставителей государства-продолжателя СССР, чьи воины спасли мир от фашистской чумы, на годовщину освобождения лагеря... не пригласили вовсе. Действительно, если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую "совесть"...", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Вместе с тем дипломат отметила, что, несмотря на все попытки "европейских "непартнеров" переписать историю на новый лад", память о преступлениях нацизма и подвиге советского народа не стереть.
Она отметила, что проблемы вокруг Аушвица начались не в 2022 году "в контексте текущего кризиса", а в 2004-м, когда дирекция оказалась недовольна материалами, подготовленными российскими экспертами к 60-летию освобождения лагеря, и отложила открытие обновленной экспозиции до 2013 года. По словам Захаровой, это было сделано из-за того, что выходцы с территорий, "вошедших в состав нашей страны в 1939-1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 14:00
Захарова призвала Европу проснуться от летаргического сна
Представитель российского МИД напомнила, что в мае 2022 года без предупреждения российской стороны была закрыта постоянно действовавшая экспозиция, подготовленная Центральным музеем Великой Отечественной войны, под предлогом окончания действия договоров между польским и российским музеями. Однако после закрытия экспозиции Музей Победы запустил онлайн-проект "Освенцим. Правда".
Кроме того, по словам Захаровой, на ресурсах Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, музеев и министерства, а также на ресурсах российских загранучреждений регулярно публикуются исторические материалы и правда об освобождении Красной армией концлагерей "в тех странах, что сегодня столь рьяно и самозабвенно поддерживают неонацистов на Украине".
"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в "Аушвице" в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
00:28
ФСБ обнародовала свидетельство того, как поляки убивали узников Освенцима
 
Мария ЗахароваРоссияПольшаОсвенцимМузей ПобедыЦентральный музей Великой Отечественной войныРоссийское историческое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала