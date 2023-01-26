01:59 26.01.2023 (обновлено: 08:39 26.01.2023)
Захарова оценила отказ Польши позвать посла России на церемонию в Освенцим
Захарова: как бы на Западе ни ухищрялись, историю об ужасах нацизма не стереть
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на решение Варшавы не приглашать российского посла в Польше Сергея Андреева на мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме, отметив, что как бы ни пытались на Западе переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть.
Ранее Андреев сообщил, что его не пригласили на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме, которая ежегодно отмечается 27 января. В предыдущие годы в программу мероприятия, обязательно включали выступления послов России и Израиля. В 2022 году этого не произошло, программу значительно сократили за действовавших в Польше на тот момент коронавирусных ограничений.
"В этом году диппредставителей государства-продолжателя СССР, чьи воины спасли мир от фашистской чумы, на годовщину освобождения лагеря... не пригласили вовсе. Действительно, если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую "совесть"...", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Вместе с тем дипломат отметила, что, несмотря на все попытки "европейских "непартнеров" переписать историю на новый лад", память о преступлениях нацизма и подвиге советского народа не стереть.
Она отметила, что проблемы вокруг Аушвица начались не в 2022 году "в контексте текущего кризиса", а в 2004-м, когда дирекция оказалась недовольна материалами, подготовленными российскими экспертами к 60-летию освобождения лагеря, и отложила открытие обновленной экспозиции до 2013 года. По словам Захаровой, это было сделано из-за того, что выходцы с территорий, "вошедших в состав нашей страны в 1939-1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР".
Представитель российского МИД напомнила, что в мае 2022 года без предупреждения российской стороны была закрыта постоянно действовавшая экспозиция, подготовленная Центральным музеем Великой Отечественной войны, под предлогом окончания действия договоров между польским и российским музеями. Однако после закрытия экспозиции Музей Победы запустил онлайн-проект "Освенцим. Правда".
Кроме того, по словам Захаровой, на ресурсах Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, музеев и министерства, а также на ресурсах российских загранучреждений регулярно публикуются исторические материалы и правда об освобождении Красной армией концлагерей "в тех странах, что сегодня столь рьяно и самозабвенно поддерживают неонацистов на Украине".
"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в "Аушвице" в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.