https://ria.ru/20230126/zabastovki-1847673176.html

Во Франции проходят забастовки против пенсионной реформы

Во Франции проходят забастовки против пенсионной реформы - РИА Новости, 26.01.2023

Во Франции проходят забастовки против пенсионной реформы

Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах компании TotalEnergies начались в разных регионах Франции, манифестанты выступают против повышения пенсионного... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:41

2023-01-26T17:41

2023-01-26T18:22

франция

в мире

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ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости. Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах компании TotalEnergies начались в разных регионах Франции, манифестанты выступают против повышения пенсионного возраста, сообщила газета Echos. По информации издания, 80% сотрудников крупнейшего во Франции НПЗ в Нормандии вышли на пикеты. К демонстрациям также присоединилась половина работающих на НПЗ в коммуне Донж. Вместе с ними на протесты вышли все сотрудники топливного хранилища на севере страны и 30% работников, обслуживающих топливное хранилище Гранпюи. При этом в компании TotalEnergies отмечают, что нехватки топлива не предвидится, так как на АЗС есть достаточное количество запасов для продолжения обслуживания клиентов, пишет газета. К забастовке против повышения пенсионного возраста присоединились сотрудники некоторых АЭС, портов и доков, которых профсоюз призывал к демонстрациям. Из-за этого в четверг и пятницу может наблюдаться снижение производства электричества, но это не приведет к перебоям в энергии, резюмировали авторы статьи.TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. В начале января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября текущего года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. По всей стране 19 января прошли более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД, в них приняли участие более миллиона человек. Были задержаны 38 манифестантов.

https://ria.ru/20230123/elektroenergiya-1846867042.html

https://ria.ru/20230121/parizh-1846497473.html

франция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

франция, в мире, total