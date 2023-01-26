Рейтинг@Mail.ru
Во Франции проходят забастовки против пенсионной реформы - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/zabastovki-1847673176.html
Во Франции проходят забастовки против пенсионной реформы
Во Франции проходят забастовки против пенсионной реформы - РИА Новости, 26.01.2023
Во Франции проходят забастовки против пенсионной реформы
Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах компании TotalEnergies начались в разных регионах Франции, манифестанты выступают против повышения пенсионного... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:41
2023-01-26T18:22
франция
в мире
total
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости. Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах компании TotalEnergies начались в разных регионах Франции, манифестанты выступают против повышения пенсионного возраста, сообщила газета Echos. По информации издания, 80% сотрудников крупнейшего во Франции НПЗ в Нормандии вышли на пикеты. К демонстрациям также присоединилась половина работающих на НПЗ в коммуне Донж. Вместе с ними на протесты вышли все сотрудники топливного хранилища на севере страны и 30% работников, обслуживающих топливное хранилище Гранпюи. При этом в компании TotalEnergies отмечают, что нехватки топлива не предвидится, так как на АЗС есть достаточное количество запасов для продолжения обслуживания клиентов, пишет газета. К забастовке против повышения пенсионного возраста присоединились сотрудники некоторых АЭС, портов и доков, которых профсоюз призывал к демонстрациям. Из-за этого в четверг и пятницу может наблюдаться снижение производства электричества, но это не приведет к перебоям в энергии, резюмировали авторы статьи.TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. В начале января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября текущего года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. По всей стране 19 января прошли более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД, в них приняли участие более миллиона человек. Были задержаны 38 манифестантов.
https://ria.ru/20230123/elektroenergiya-1846867042.html
https://ria.ru/20230121/parizh-1846497473.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире, total
Франция, В мире, Total
17:41 26.01.2023 (обновлено: 18:22 26.01.2023)
 
Во Франции проходят забастовки против пенсионной реформы

Echos: во Франции проходят забастовки против пенсионной реформы на НПЗ TotalEnergies

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости. Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах компании TotalEnergies начались в разных регионах Франции, манифестанты выступают против повышения пенсионного возраста, сообщила газета Echos.

"Ряд секторов ответили на призыв (профсоюза) CGT выйти на забастовку в этот четверг и пятницу", — пишут журналисты.

По информации издания, 80% сотрудников крупнейшего во Франции НПЗ в Нормандии вышли на пикеты. К демонстрациям также присоединилась половина работающих на НПЗ в коммуне Донж.
Вместе с ними на протесты вышли все сотрудники топливного хранилища на севере страны и 30% работников, обслуживающих топливное хранилище Гранпюи.
Акция пекарей в Париже против роста цен на электроэнергию - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 17:04
Французские пекари вышли на митинг против роста цен на энергию
При этом в компании TotalEnergies отмечают, что нехватки топлива не предвидится, так как на АЗС есть достаточное количество запасов для продолжения обслуживания клиентов, пишет газета.
К забастовке против повышения пенсионного возраста присоединились сотрудники некоторых АЭС, портов и доков, которых профсоюз призывал к демонстрациям. Из-за этого в четверг и пятницу может наблюдаться снижение производства электричества, но это не приведет к перебоям в энергии, резюмировали авторы статьи.
TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.
В начале января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября текущего года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
По всей стране 19 января прошли более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД, в них приняли участие более миллиона человек. Были задержаны 38 манифестантов.
Беспорядки в Париже во время митинга против пенсионной реформы - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 18:59
В Париже на марше против пенсионной реформы начались беспорядки
 
ФранцияВ миреTotal
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала