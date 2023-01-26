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В Якутии на месте пожара в частном доме обнаружили тела трех человек
В Якутии на месте пожара в частном доме обнаружили тела трех человек - РИА Новости, 26.01.2023
В Якутии на месте пожара в частном доме обнаружили тела трех человек
Тела трех человек, в том числе ребенка, обнаружили на месте пожара в частном доме в селе Майя Мегино-Кангаласского района Якутии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T06:00
2023-01-26T06:00
2023-01-26T06:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 26 янв – РИА Новости. Тела трех человек, в том числе ребенка, обнаружили на месте пожара в частном доме в селе Майя Мегино-Кангаласского района Якутии, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС. По данным ведомства, в четверг в 07.45 (01.45 мск) поступил сигнал о возгорании в частном доме по улице Энергетиков. "Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдалось густое задымление. Тушение осложняется низкой температурой воздуха и обрушением кровли. На месте пожара обнаружены фрагменты тел трех человек, предположительно, мужчины, женщины и ребенка. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении. Отмечается, что предварительная площадь пожара – 42 квадратных метра.
https://realty.ria.ru/20230125/tserkov-1847267611.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии на месте пожара в частном доме обнаружили тела трех человек
В Якутии обнаружили тела трех человек, в том числе ребенка, на месте пожара в частном доме
ЯКУТСК, 26 янв – РИА Новости. Тела трех человек, в том числе ребенка, обнаружили на месте пожара в частном доме в селе Майя Мегино-Кангаласского района Якутии, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.
По данным ведомства, в четверг в 07.45 (01.45 мск) поступил сигнал о возгорании в частном доме по улице Энергетиков.
"Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдалось густое задымление. Тушение осложняется низкой температурой воздуха и обрушением кровли. На месте пожара обнаружены фрагменты тел трех человек, предположительно, мужчины, женщины и ребенка. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительная площадь пожара – 42 квадратных метра.