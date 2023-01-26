Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет в "Artplay" в Москве
© Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Афиша выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек в центре дизайна "Artplay" 5 февраля.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более более 50 кошек и 70 собак самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
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Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
2 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
3 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
4 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
5 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
6 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
7 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
8 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
1 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
2 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
3 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
4 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
5 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
6 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
7 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
8 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
Посетителей ожидает благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов и детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".
Мероприятие пройдет 5 февраля с 12.00 до 18.00 в центре дизайна "Artplay" по адресу: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр. 7.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.