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Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет в "Artplay" в Москве - РИА Новости, 26.01.2023
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Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет в "Artplay" в Москве
Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет в "Artplay" в Москве - РИА Новости, 26.01.2023
Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет в "Artplay" в Москве
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек в центре дизайна "Artplay" 5 февраля. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:11
2023-01-26T14:11
общество
москва
благотворительность
животные
бездомные животные
домашние животные
кошки
собаки
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек в центре дизайна "Artplay" 5 февраля.На мероприятии своих хозяев будут ждать более более 50 кошек и 70 собак самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.Посетителей ожидает благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов и детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти тут.Мероприятие пройдет 5 февраля с 12.00 до 18.00 в центре дизайна "Artplay" по адресу: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр. 7.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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общество, москва, благотворительность, животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, собаки
Общество, Москва, Благотворительность, Животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, Собаки
14:11 26.01.2023
 

Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет в "Artplay" в Москве

© Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Афиша выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Афиша выставки бездомных животных Юна-Фест
© Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек в центре дизайна "Artplay" 5 февраля.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более более 50 кошек и 70 собак самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Участники выставки бездомных животных Юна-Фест
1 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Участники выставки бездомных животных Юна-Фест
2 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Участники выставки бездомных животных Юна-Фест
3 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Участники выставки бездомных животных Юна-Фест
4 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Участники выставки бездомных животных Юна-Фест
5 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Участники выставки бездомных животных Юна-Фест
6 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Участники выставки бездомных животных Юна-Фест
7 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Участники выставки бездомных животных Юна-Фест
8 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
1 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
2 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
3 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
4 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
5 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
6 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
7 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
8 из 8
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
Посетителей ожидает благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов и детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".
На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти тут.
Мероприятие пройдет 5 февраля с 12.00 до 18.00 в центре дизайна "Artplay" по адресу: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр. 7.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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