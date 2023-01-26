https://ria.ru/20230126/vystavka-pristroystvo-1847587327.html

Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет в "Artplay" в Москве

Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет в "Artplay" в Москве - РИА Новости, 26.01.2023

Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет в "Artplay" в Москве

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек в центре дизайна "Artplay" 5 февраля. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:11

2023-01-26T14:11

2023-01-26T14:11

общество

москва

благотворительность

животные

бездомные животные

домашние животные

кошки

собаки

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек в центре дизайна "Artplay" 5 февраля.На мероприятии своих хозяев будут ждать более более 50 кошек и 70 собак самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.Посетителей ожидает благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов и детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти тут.Мероприятие пройдет 5 февраля с 12.00 до 18.00 в центре дизайна "Artplay" по адресу: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр. 7.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

https://ria.ru/20220208/pitomtsy-1771506500.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, благотворительность, животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, собаки