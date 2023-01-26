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Более 11 тысяч пар из МО получили выплаты в честь юбилея совместной жизни

Более 11 тысяч пар из МО получили выплаты в честь юбилея совместной жизни - РИА Новости, 26.01.2023

Более 11 тысяч пар из МО получили выплаты в честь юбилея совместной жизни

Семейные пары из Подмосковья, которые состоят в браке 50 и более лет, получили выплаты к юбилею совместной жизни. Всего в 2022 году такой услугой... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T20:02

2023-01-26T20:02

2023-01-26T20:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Семейные пары из Подмосковья, которые состоят в браке 50 и более лет, получили выплаты к юбилею совместной жизни. Всего в 2022 году такой услугой воспользовались 11 300 семей. Об этом сообщил телеканал "360".Подать заявление можно на портале госуслуг. После отправки заявления деньги на счет поступят автоматически.Супруги, прожившие вместе 50 лет, могут претендовать на 5 тысяч рублей, 55 лет – 6 тысяч. Получить 7 тысяч могут люди, прожившие 60 лет в браке, а 8 тысяч – 65 лет. Максимальная выплата в 9 тысяч рублей положена парам, которые состоят в браке 70 и более лет.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)