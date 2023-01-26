https://ria.ru/20230126/vengriya-1847566932.html

Сийярто договорился с Новаком об ускорении инвестиций в АЭС "Пакш"

Сийярто договорился с Новаком об ускорении инвестиций в АЭС "Пакш" - РИА Новости, 26.01.2023

Сийярто договорился с Новаком об ускорении инвестиций в АЭС "Пакш"

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что провел телефонный разговор с вице-премьером РФ Александром Новаком, в ходе которого стороны договорились... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:08

2023-01-26T13:08

2023-01-26T13:08

александр новак

петер сийярто

брюссель

россия

венгрия

аэс "пакш"

аэс "пакш-2"

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что провел телефонный разговор с вице-премьером РФ Александром Новаком, в ходе которого стороны договорились ускорить инвестиции в строительство АЭС "Пакш-2". "Мы сошлись во мнении, что атомная энергетика — это энергия будущего, и для нас является хорошей новостью то, что российское правительство также придает большое значение развитию Пакша. Мы договорились, что ускорим инвестиции везде, где это возможно", - написал Сийярто в Facebook*. Глава венгерского МИД отметил, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" имеет решающее значение для Венгрии, поскольку энергетический кризис показал, что по-настоящему в безопасности находятся те страны, которые в состоянии сами производить большую часть необходимой им энергии. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230108/paksh-1843488109.html

https://ria.ru/20221221/aes-1840389004.html

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Дарья Буймова

александр новак, петер сийярто, брюссель, россия, венгрия, аэс "пакш", аэс "пакш-2", санкции в отношении россии, в мире