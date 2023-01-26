Рейтинг@Mail.ru
США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/vagner-1847693268.html
США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией
США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией - РИА Новости, 26.01.2023
США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией
США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией, говорится на сайте американского Минфина. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:35
2023-01-26T19:35
сша
санкции в отношении россии
в мире
россия
чвк "вагнер"
евгений пригожин
дмитрий песков
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:157:3120:1912_1920x0_80_0_0_15a9f8962aba7fe0a38d9d80b0c8a606.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией, говорится на сайте американского Минфина.Власти Соединенных Штатов обвинили "Вагнер" в дестабилизирующей деятельности в Центрально-Африканской Республике, Мали и на Украине.Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении структур и физических лиц, связанных с группой.Среди компаний, попавших под санкции, значатся российские Terra Tech и и АО "БАРЛ", китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD вместе с люксембургской "дочкой" Spacety Luxembourg S.A., которые, как утверждается, предоставляют группе спутниковые снимки.Ограничительные меры затронули "Содружество офицеров за международную безопасность" и Sewa Security Services, которые, по мнению США, действуют от лица "Вагнера" в ЦАР. Также они коснулись авиакомпании Kratol Aviation, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.Санкционный список пополнили директор "Содружества офицеров за международную безопасность" Александр Иванов и Валерий Захаров, который, по данным американского Минфина, работал в группе и служил советником президента ЦАР по национальной безопасности.Во вторник основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, комментируя планы США, призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал. Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что решение американских властей не имеет какого-либо значения для России."Группа Вагнера", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации на Украине. Пригожин ранее признал, что создал ее в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов "Вагнера" коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20230124/prigozhin-1847039094.html
https://ria.ru/20230121/prigozhin-1846404667.html
https://ria.ru/20230124/vagner-1847023814.html
сша
россия
вашингтон (штат)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37b278b9e829a51a9bf0805c2f722c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, санкции в отношении россии, в мире, россия, чвк "вагнер", евгений пригожин, дмитрий песков, вашингтон (штат), украина
США, Санкции в отношении России, В мире, Россия, ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Вашингтон (штат), Украина
18:35 26.01.2023 (обновлено: 19:35 26.01.2023)
 
США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией

Минфин США объявил "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией, говорится на сайте американского Минфина.

"Сегодня в отношении "Группы Вагнера" повторно объявляются санкции <...> за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию", — указано в пресс-релизе.

Власти Соединенных Штатов обвинили "Вагнер" в дестабилизирующей деятельности в Центрально-Африканской Республике, Мали и на Украине.
Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении структур и физических лиц, связанных с группой.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 12:42Специальная военная операция на Украине
В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина
Среди компаний, попавших под санкции, значатся российские Terra Tech и и АО "БАРЛ", китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD вместе с люксембургской "дочкой" Spacety Luxembourg S.A., которые, как утверждается, предоставляют группе спутниковые снимки.
Ограничительные меры затронули "Содружество офицеров за международную безопасность" и Sewa Security Services, которые, по мнению США, действуют от лица "Вагнера" в ЦАР. Также они коснулись авиакомпании Kratol Aviation, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.
Санкционный список пополнили директор "Содружества офицеров за международную безопасность" Александр Иванов и Валерий Захаров, который, по данным американского Минфина, работал в группе и служил советником президента ЦАР по национальной безопасности.
Боец группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 00:24
Пригожин ответил на планы США признать "Вагнер" преступной организацией
Во вторник основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, комментируя планы США, призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал. Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что решение американских властей не имеет какого-либо значения для России.
"Группа Вагнера", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации на Украине. Пригожин ранее признал, что создал ее в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов "Вагнера" коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
Боец группы Вагнер в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 11:58Специальная военная операция на Украине
Украинская разведка назвала группу "Вагнера" уникальной угрозой
 
СШАСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинДмитрий ПесковВашингтон (штат)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала