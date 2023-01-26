18:35 26.01.2023 (обновлено: 19:35 26.01.2023)
США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией
Минфин США объявил "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией
Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией, говорится на сайте американского Минфина.
"Сегодня в отношении "Группы Вагнера" повторно объявляются санкции <...> за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию", — указано в пресс-релизе.
Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении структур и физических лиц, связанных с группой.
Среди компаний, попавших под санкции, значатся российские Terra Tech и и АО "БАРЛ", китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD вместе с люксембургской "дочкой" Spacety Luxembourg S.A., которые, как утверждается, предоставляют группе спутниковые снимки.
Ограничительные меры затронули "Содружество офицеров за международную безопасность" и Sewa Security Services, которые, по мнению США, действуют от лица "Вагнера" в ЦАР. Также они коснулись авиакомпании Kratol Aviation, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.
Санкционный список пополнили директор "Содружества офицеров за международную безопасность" Александр Иванов и Валерий Захаров, который, по данным американского Минфина, работал в группе и служил советником президента ЦАР по национальной безопасности.
Во вторник основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, комментируя планы США, призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал. Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что решение американских властей не имеет какого-либо значения для России.