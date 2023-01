https://ria.ru/20230126/vagner-1847693268.html

США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией

США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией - РИА Новости, 26.01.2023

США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией

США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией, говорится на сайте американского Минфина. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:35

2023-01-26T18:35

2023-01-26T19:35

сша

санкции в отношении россии

в мире

россия

чвк "вагнер"

евгений пригожин

дмитрий песков

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:157:3120:1912_1920x0_80_0_0_15a9f8962aba7fe0a38d9d80b0c8a606.jpg

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией, говорится на сайте американского Минфина.Власти Соединенных Штатов обвинили "Вагнер" в дестабилизирующей деятельности в Центрально-Африканской Республике, Мали и на Украине.Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении структур и физических лиц, связанных с группой.Среди компаний, попавших под санкции, значатся российские Terra Tech и и АО "БАРЛ", китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD вместе с люксембургской "дочкой" Spacety Luxembourg S.A., которые, как утверждается, предоставляют группе спутниковые снимки.Ограничительные меры затронули "Содружество офицеров за международную безопасность" и Sewa Security Services, которые, по мнению США, действуют от лица "Вагнера" в ЦАР. Также они коснулись авиакомпании Kratol Aviation, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.Санкционный список пополнили директор "Содружества офицеров за международную безопасность" Александр Иванов и Валерий Захаров, который, по данным американского Минфина, работал в группе и служил советником президента ЦАР по национальной безопасности.Во вторник основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, комментируя планы США, призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал. Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что решение американских властей не имеет какого-либо значения для России."Группа Вагнера", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации на Украине. Пригожин ранее признал, что создал ее в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов "Вагнера" коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230124/prigozhin-1847039094.html

https://ria.ru/20230121/prigozhin-1846404667.html

https://ria.ru/20230124/vagner-1847023814.html

сша

россия

вашингтон (штат)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, санкции в отношении россии, в мире, россия, чвк "вагнер", евгений пригожин, дмитрий песков, вашингтон (штат), украина