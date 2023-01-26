https://ria.ru/20230126/ukraina-1847686640.html

Швеция передаст МАГАТЭ около двух миллионов долларов для Украины

Швеция передаст МАГАТЭ около двух миллионов долларов для Украины - РИА Новости, 26.01.2023

Швеция передаст МАГАТЭ около двух миллионов долларов для Украины

Власти Швеции направят 20 миллионов шведских крон (около 2 миллионов долларов) Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), предназначенные для... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:17

2023-01-26T18:17

2023-01-26T18:17

в мире

украина

швеция

магатэ

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ЦЮРИХ, 26 янв - РИА Новости. Власти Швеции направят 20 миллионов шведских крон (около 2 миллионов долларов) Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), предназначенные для укрепления ядерной безопасности Украины. "Сегодня, 26 января, правительство приняло решение о дополнительной поддержке Украины. Поддержка направлена на укрепление ядерной безопасности и электроснабжения на Украине путем финансирования работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сумма поддержки составляет 20 миллионов шведских крон в 2023 году", - говорится в заявлении кабинета министров Швеции. Как отмечается, повышение уровня безопасности на атомных электростанциях и вокруг них окажет положительное влияние на электроснабжение на Украине. "Меньшее количество перебоев в подаче электроэнергии означает, что улучшатся условия для того, чтобы украинский народ смог лучше пережить и без того суровую зиму", - сообщается в заявлении. Ранее украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в стране незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в системе остается существенным.

https://ria.ru/20230124/aes-1847187140.html

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швеция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, швеция, магатэ