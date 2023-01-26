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Швеция передаст МАГАТЭ около двух миллионов долларов для Украины - РИА Новости, 26.01.2023
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Швеция передаст МАГАТЭ около двух миллионов долларов для Украины
Швеция передаст МАГАТЭ около двух миллионов долларов для Украины - РИА Новости, 26.01.2023
Швеция передаст МАГАТЭ около двух миллионов долларов для Украины
Власти Швеции направят 20 миллионов шведских крон (около 2 миллионов долларов) Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), предназначенные для... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:17
2023-01-26T18:17
в мире
украина
швеция
магатэ
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ЦЮРИХ, 26 янв - РИА Новости. Власти Швеции направят 20 миллионов шведских крон (около 2 миллионов долларов) Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), предназначенные для укрепления ядерной безопасности Украины. "Сегодня, 26 января, правительство приняло решение о дополнительной поддержке Украины. Поддержка направлена на укрепление ядерной безопасности и электроснабжения на Украине путем финансирования работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сумма поддержки составляет 20 миллионов шведских крон в 2023 году", - говорится в заявлении кабинета министров Швеции. Как отмечается, повышение уровня безопасности на атомных электростанциях и вокруг них окажет положительное влияние на электроснабжение на Украине. "Меньшее количество перебоев в подаче электроэнергии означает, что улучшатся условия для того, чтобы украинский народ смог лучше пережить и без того суровую зиму", - сообщается в заявлении. Ранее украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в стране незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в системе остается существенным.
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в мире, украина, швеция, магатэ
В мире, Украина, Швеция, МАГАТЭ
18:17 26.01.2023
 
Швеция передаст МАГАТЭ около двух миллионов долларов для Украины

Швеция передаст МАГАТЭ два миллиона долларов на укрепление ядерной безопасности Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги Швеции и Евросоюза
Флаги Швеции и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Швеции и Евросоюза. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 26 янв - РИА Новости. Власти Швеции направят 20 миллионов шведских крон (около 2 миллионов долларов) Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), предназначенные для укрепления ядерной безопасности Украины.
"Сегодня, 26 января, правительство приняло решение о дополнительной поддержке Украины. Поддержка направлена на укрепление ядерной безопасности и электроснабжения на Украине путем финансирования работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сумма поддержки составляет 20 миллионов шведских крон в 2023 году", - говорится в заявлении кабинета министров Швеции.
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Как отмечается, повышение уровня безопасности на атомных электростанциях и вокруг них окажет положительное влияние на электроснабжение на Украине.
"Меньшее количество перебоев в подаче электроэнергии означает, что улучшатся условия для того, чтобы украинский народ смог лучше пережить и без того суровую зиму", - сообщается в заявлении.
Ранее украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в стране незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в системе остается существенным.
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