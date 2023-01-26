https://ria.ru/20230126/ukraina-1847613683.html

Глава МИД Франции обсудит с Кулебой военные потребности Украины

Глава МИД Франции обсудит с Кулебой военные потребности Украины - РИА Новости, 26.01.2023

Глава МИД Франции обсудит с Кулебой военные потребности Украины

Глава МИД Франции Катрин Колонна, которая прибыла с визитом в Одессу, обсудит с украинским коллегой Дмитрием Кулебой военные потребности Украины, говорится в... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:23

2023-01-26T15:23

2023-01-26T15:23

специальная военная операция на украине

в мире

франция

дмитрий кулеба

украина

одесса

катрин колонна

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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна, которая прибыла с визитом в Одессу, обсудит с украинским коллегой Дмитрием Кулебой военные потребности Украины, говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства. В четверг министр иностранных дел Франции сообщила, что прибыла в Одессу. Это уже четвёртый визит Колонны на Украину. "Катрин Колонна встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить развитие ситуации на местах и ​​оценить неотложные потребности Украины в гуманитарной и военной сферах для выработки конкретных ответов", - сообщается в коммюнике. Отмечается, что дипломаты также обсудят продовольственную безопасность и инициативы по экспорту зерна. Французский министр в ходе визита планирует посетить центр для перемещенных лиц, которым управляет неправительственная организация Solidarités International при поддержке Кризисного центра и МИД Франции.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

франция

украина

одесса

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в мире, франция, дмитрий кулеба, украина, одесса, катрин колонна