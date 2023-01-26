https://ria.ru/20230126/ukraina-1847494500.html
Зеленский должен ответить за все, что он сделал, заявил Медведчук
Зеленский должен ответить за все, что он сделал, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.01.2023
Зеленский должен ответить за все, что он сделал, заявил Медведчук
Владимир Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и за то, что довёл страну до кризиса, хотя мог избежать этого, заявил... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:20
2023-01-26T09:20
2023-01-26T10:14
в мире
владимир зеленский
украина
виктор медведчук
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и за то, что довёл страну до кризиса, хотя мог избежать этого, заявил политик Виктор Медведчук. "Я хочу вам сказать, что мне судьба Зеленского не известна. Но я должен сказать, и я очень хочу, чтобы он понес ответственность за все то, что он сделал против Украины и украинского народа. Это он разрушил страну. Это он бросил страну в поле боевых действий. Это он это делал", - заявил Медведчук в интервью RT. Он напомнил, что ещё до начала российской спецоперации предупреждал, что надо избежать конфликта. "Я часто давал интервью, находясь под домашним арестом. И я говорил об этом. О том, (что)... надо делать всё, для того чтобы... не допустить (кризиса - ред.). Вопрос, мог ли это сделать Зеленский. Я утверждаю: мог. Более того, я утверждаю: он обязан был это сделать. Он должен был идти по пути Минских соглашений", - считает политик.
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847493635.html
украина
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Интервью украинского политика Медведчука
Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT
2023-01-26T09:20
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PT26M24S
РИА Новости
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в мире, владимир зеленский, украина, виктор медведчук
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Виктор Медведчук
09:20 26.01.2023 (обновлено: 10:14 26.01.2023)
Зеленский должен ответить за все, что он сделал, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский должен ответить за все, что он сделал против Украины и ее народа