https://ria.ru/20230126/ukraina-1847494500.html

Зеленский должен ответить за все, что он сделал, заявил Медведчук

Зеленский должен ответить за все, что он сделал, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.01.2023

Зеленский должен ответить за все, что он сделал, заявил Медведчук

Владимир Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и за то, что довёл страну до кризиса, хотя мог избежать этого, заявил... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:20

2023-01-26T09:20

2023-01-26T10:14

в мире

владимир зеленский

украина

виктор медведчук

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и за то, что довёл страну до кризиса, хотя мог избежать этого, заявил политик Виктор Медведчук. "Я хочу вам сказать, что мне судьба Зеленского не известна. Но я должен сказать, и я очень хочу, чтобы он понес ответственность за все то, что он сделал против Украины и украинского народа. Это он разрушил страну. Это он бросил страну в поле боевых действий. Это он это делал", - заявил Медведчук в интервью RT. Он напомнил, что ещё до начала российской спецоперации предупреждал, что надо избежать конфликта. "Я часто давал интервью, находясь под домашним арестом. И я говорил об этом. О том, (что)... надо делать всё, для того чтобы... не допустить (кризиса - ред.). Вопрос, мог ли это сделать Зеленский. Я утверждаю: мог. Более того, я утверждаю: он обязан был это сделать. Он должен был идти по пути Минских соглашений", - считает политик.

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847493635.html

украина

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Интервью украинского политика Медведчука Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT 2023-01-26T09:20 true PT26M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, виктор медведчук