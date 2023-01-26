https://ria.ru/20230126/ukraina-1847474280.html

Американцы преподали Блинкену урок истории после слов о будущем Украины

Американцы преподали Блинкену урок истории после слов о будущем Украины - РИА Новости, 26.01.2023

Американцы преподали Блинкену урок истории после слов о будущем Украины

Читатели американского издания The Washington Post обрушились с критикой на госсекретаря США Энтони Блинкена из-за его размышлений о своем видении... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T02:00

2023-01-26T02:00

2023-01-26T02:00

специальная военная операция на украине

энтони блинкен

россия

сша

украина

нато

m1 abrams

leopard 2

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Читатели американского издания The Washington Post обрушились с критикой на госсекретаря США Энтони Блинкена из-за его размышлений о своем видении "справедливого и прочного мира", напомнив о том, кто внес наибольший вклад в разгром нацизма. Своем мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Администрация президента США, как утверждается в публикации, начала планировать возможное распределение "военного баланса сил" после завершения украинского конфликта. По замыслам Белого дома, новая стратегия якобы должна помочь Киеву не допустить "вторжения" России в будущем. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью газете, что уже пора начать думать, как будет выглядеть Украина после окончания специальной военной операции. По его словам, нужно спланировать, как можно обеспечить "справедливый и прочный мир", поддерживающий территориальную целостность республики."Блинкен и его команда или обитают в секретном бункере с прямым выходом в космос, или все под кайфом. Или и то, и другое. Другого объяснения этим бредням у меня нет", - написал Clever Dog."А Запад ждет всеобщий налог на восстановление Украины? Еще пару лет, и без него никак", - спрогнозировал Prexiso by Design."После феерических провалов Блинкена с выходом из Афганистана, с иранской сделкой, в отношениях с Китаем и с мерами против ядерных ракет у Северной Кореи я в нем вообще разочаровался. Он — наш худший госсекретарь за всю историю. Даже хуже Помпео", - отметил Godsavethetroops.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.США ранее подтвердили отправку 31 танка M1 Abrams для Украины, они сформируют один танковый батальон. Правительство Германии, в свою очередь, объявило о передаче танков Leopard2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 Leopard2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение украинских военных в Германии. Также в новый пакет помощи войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847448427.html

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энтони блинкен, россия, сша, украина, нато, m1 abrams, leopard 2, германия