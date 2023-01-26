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Россия и Белоруссия отрабатывают переброску авиации - РИА Новости, 26.01.2023
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Россия и Белоруссия отрабатывают переброску авиации
Россия и Белоруссия отрабатывают переброску авиации - РИА Новости, 26.01.2023
Россия и Белоруссия отрабатывают переброску авиации
Россия и Белоруссия в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Союзного государства отрабатывают переброску авиации на оперативные... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:19
2023-01-26T10:19
белоруссия
россия
безопасность
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Союзного государства отрабатывают переброску авиации на оперативные аэродромы, в том числе на территорию РФ, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. "В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся на территории России", - говорится в сообщении. Также авиационные экипажи действуют в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил по ПВО. "На полигоне Брестский вертолетные экипажи обеспечивают выполнение парашютного и беспарашютного десантирования подразделений сил специальных операций", - добавили в белорусском оборонном ведомстве. Совместные летно-тактические учения проходят в Белоруссии с 16 января по 1 февраля.
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белоруссия, россия, безопасность
Белоруссия, Россия, Безопасность
10:19 26.01.2023
 
Россия и Белоруссия отрабатывают переброску авиации

Россия и Белоруссия на учениях отрабатывают переброску авиации на оперативные аэродромы

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские Ту-22М3 перед полетом
Российские Ту-22М3 перед полетом - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские Ту-22М3 перед полетом . Архивное фото
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Союзного государства отрабатывают переброску авиации на оперативные аэродромы, в том числе на территорию РФ, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
"В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся на территории России", - говорится в сообщении. Также авиационные экипажи действуют в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил по ПВО.
"На полигоне Брестский вертолетные экипажи обеспечивают выполнение парашютного и беспарашютного десантирования подразделений сил специальных операций", - добавили в белорусском оборонном ведомстве.
Совместные летно-тактические учения проходят в Белоруссии с 16 января по 1 февраля.
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БелоруссияРоссияБезопасность
 
 
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