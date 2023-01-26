https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847596947.html

В Подмосковье мужчина убил бывшую жену и писал сообщения от ее лица

В Подмосковье мужчина убил бывшую жену и писал сообщения от ее лица - РИА Новости, 26.01.2023

В Подмосковье мужчина убил бывшую жену и писал сообщения от ее лица

Мужчина в Московской области убил бывшую жену с помощью чайника и ножа, а затем, спрятав на балконе тело, слал sms от ее лица дочери, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:45

2023-01-26T14:45

2023-01-26T14:45

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мужчина в Московской области убил бывшую жену с помощью чайника и ножа, а затем, спрятав на балконе тело, слал sms от ее лица дочери, сообщается на сайте подмосковного главка СК России. "Задержан 45-летний житель столицы, подозреваемый в убийстве бывшей супруги (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на допросе мужчина признал вину и рассказал следователю, что 28 декабря 2022 года был в гостях у бывшей супруги в квартире, где между ними при распитии спиртного произошел конфликт. В ходе ссоры он ударил женщину чайником по голове, после чего нанес удары ножом. После этого подозреваемый спрятал тело женщины на балконе и скрылся. "В дальнейшем, с целью создания видимости, что женщина жива и уехала из города, он несколько дней общался с телефона погибшей, путем отправления sms, с их общей дочерью. После того, как потерпевшая перестала выходить на связь, ее родственники обратились в правоохранительные органы", - добавляется в сообщении. В ходе следственных действий мужчина показал спрятанное на балконе тело, были изъяты предполагаемые вещественные доказательства преступления. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20221205/ubiystvo-1836366697.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)