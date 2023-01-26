https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847587886.html

В Тюменской области собака случайно застрелила рыбака

В Тюменской области собака случайно застрелила рыбака - РИА Новости, 26.01.2023

В Тюменской области собака случайно застрелила рыбака

Тобольский районный суд Тюменской области рассмотрит дело об инциденте, в котором рыбак погиб после того, как собака задела лапой спусковой крючок охотничьего... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:15

2023-01-26T14:15

2023-01-26T19:20

происшествия

тюменская область

тобольский район

россия

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ТЮМЕНЬ, 26 янв — РИА Новости. Тобольский районный суд Тюменской области рассмотрит дело об инциденте, в котором рыбак погиб после того, как собака задела лапой спусковой крючок охотничьего ружья, обвиняемым стал владелец оружия — приятель погибшего, говорится в пресс-релизе объединенной пресс-службы судов региона, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По данным следствия, днем 30 октября 2022 года двое мужчин отправились рыбачить на озеро Большой Шишкарым. Один из них взял с собой ружье ТОЗ-34 12-го калибра. Заряженное и не поставленное на предохранитель ружье он положил в сани, возле которых суетились две охотничьи лайки. Одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило. Заряд угодил в спину Маннуру, он скончался на месте от травматического шока и обильной кровопотери. "В Тобольский районный суд поступило уголовное дело в отношении Эльмара Т., которого обвиняют в убийстве человека по неосторожности (часть первая статьи 109 УК). Судебное заседание назначено на 6 февраля", — отметили в пресс-службе.Как утверждается, оставив в санях заряженное и незачехленное ружье, Эльмар "грубо нарушил правила обращения с огнестрельным оружием и проявил преступную небрежность".

https://ria.ru/20220609/sobaka-1794134758.html

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тобольский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тюменская область, тобольский район, россия