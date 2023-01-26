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Кровавый след на снегу выдал убийц женщины и ребенка в Удмуртии - РИА Новости, 26.01.2023
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Кровавый след на снегу выдал убийц женщины и ребенка в Удмуртии
Кровавый след на снегу выдал убийц женщины и ребенка в Удмуртии - РИА Новости, 26.01.2023
Кровавый след на снегу выдал убийц женщины и ребенка в Удмуртии
Тела убитых женщины и ребенка найдены после пожара в одном из поселков в Удмуртии, задержаны двое подозреваемых, которых выдали "помарки бурого цвета",... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:58
2023-01-26T13:59
происшествия
россия
удмуртская республика (удмуртия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Тела убитых женщины и ребенка найдены после пожара в одном из поселков в Удмуртии, задержаны двое подозреваемых, которых выдали "помарки бурого цвета", сообщается в Telegram-канале СК РФ и на сайте регионального управления ведомства. По результатам судмедэкспертизы установлено, что они погибли "от телесных повреждений". Где именно произошло ЧП, в релизе не указано - упоминается лишь "одно из поселений" в Завьяловском районе. Как отмечается на сайте регионального управления СК РФ, убитым было 36 и 12 лет, а их предполагаемых убийц выдали "помарки бурого цвета неподалеку от тропинки, ведущей от квартиры потерпевших к квартире соседей". "Подтвердилась причастность проживающих в этой квартире лиц к убийству. В результате задержаны 21-летний и 22-летний молодые люди, проживающие в указанном жилище", - отмечается в релизе. Как выяснило следствие, соседи регулярно ссорились, что и привело к кровавой развязке: "В ночь на 24 января молодые люди, употребив спиртные напитки и вооружившись топором и ножом, пришли в квартиру потерпевших, где [убили обоих]. Затем подозреваемые &lt;...&gt; переместили тела в баню и подожгли". Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. С подозреваемыми проходят следственные действия, решается вопрос об их аресте. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Рустаму Тугушеву доложить об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования.
https://ria.ru/20221229/ubiystvo-1842248275.html
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россия
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происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Следственный комитет России (СК РФ)
13:58 26.01.2023 (обновлено: 13:59 26.01.2023)
 
Кровавый след на снегу выдал убийц женщины и ребенка в Удмуртии

В Удмуртии подозреваемых в убийстве женщины и ребенка нашли по помаркам бурого цвета

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Тела убитых женщины и ребенка найдены после пожара в одном из поселков в Удмуртии, задержаны двое подозреваемых, которых выдали "помарки бурого цвета", сообщается в Telegram-канале СК РФ и на сайте регионального управления ведомства.
По результатам судмедэкспертизы установлено, что они погибли "от телесных повреждений". Где именно произошло ЧП, в релизе не указано - упоминается лишь "одно из поселений" в Завьяловском районе. Как отмечается на сайте регионального управления СК РФ, убитым было 36 и 12 лет, а их предполагаемых убийц выдали "помарки бурого цвета неподалеку от тропинки, ведущей от квартиры потерпевших к квартире соседей".
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"Подтвердилась причастность проживающих в этой квартире лиц к убийству. В результате задержаны 21-летний и 22-летний молодые люди, проживающие в указанном жилище", - отмечается в релизе.
Как выяснило следствие, соседи регулярно ссорились, что и привело к кровавой развязке: "В ночь на 24 января молодые люди, употребив спиртные напитки и вооружившись топором и ножом, пришли в квартиру потерпевших, где [убили обоих]. Затем подозреваемые <...> переместили тела в баню и подожгли". Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. С подозреваемыми проходят следственные действия, решается вопрос об их аресте.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Рустаму Тугушеву доложить об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования.
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