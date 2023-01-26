https://ria.ru/20230126/turtsiya-1847611739.html
Турция не получала от Финляндии заявки для отдельного вступления в НАТО
Турция не получала от Финляндии заявки для отдельного вступления в НАТО - РИА Новости, 26.01.2023
Турция не получала от Финляндии заявки для отдельного вступления в НАТО
Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки для вступления в НАТО, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:19
2023-01-26T15:19
2023-01-26T15:19
в мире
швеция
турция
финляндия
мевлют чавушоглу
пекка хаависто
нато
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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки для вступления в НАТО, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Ранее во вторник глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. "Мы не получали официальной заявки, поэтому обсуждать это было бы неправильным", - сказал Чавушоглу на совместной с сербским коллегой пресс-конференции в Анкаре. По его словам, Анкара испытывает меньше проблем с Финляндией в процессе присоединения этой страны к НАТО, чем со Швецией. Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, турция, финляндия, мевлют чавушоглу, пекка хаависто, нато
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Мевлют Чавушоглу, Пекка Хаависто, НАТО
Турция не получала от Финляндии заявки для отдельного вступления в НАТО
Турция не получала от Финляндии заявки для отдельного от Швеции вступления в НАТО