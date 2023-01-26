https://ria.ru/20230126/turtsiya-1847611739.html

Турция не получала от Финляндии заявки для отдельного вступления в НАТО

Турция не получала от Финляндии заявки для отдельного вступления в НАТО - РИА Новости, 26.01.2023

Турция не получала от Финляндии заявки для отдельного вступления в НАТО

Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки для вступления в НАТО, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:19

2023-01-26T15:19

2023-01-26T15:19

в мире

швеция

турция

финляндия

мевлют чавушоглу

пекка хаависто

нато

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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки для вступления в НАТО, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Ранее во вторник глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. "Мы не получали официальной заявки, поэтому обсуждать это было бы неправильным", - сказал Чавушоглу на совместной с сербским коллегой пресс-конференции в Анкаре. По его словам, Анкара испытывает меньше проблем с Финляндией в процессе присоединения этой страны к НАТО, чем со Швецией. Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, швеция, турция, финляндия, мевлют чавушоглу, пекка хаависто, нато