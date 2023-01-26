https://ria.ru/20230126/turizm-1847657252.html

Малые города нуждаются в развитии туризма, считает эксперт

Малые города нуждаются в развитии туризма, считает эксперт - РИА Новости, 26.01.2023

Малые города нуждаются в развитии туризма, считает эксперт

Для увеличения конкурентоспособности малых городов России нужно относится к их развитию как к отдельному большому проекту для страны, уделять внимание развитию... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:05

2023-01-26T17:05

2023-01-26T17:05

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Для увеличения конкурентоспособности малых городов России нужно относится к их развитию как к отдельному большому проекту для страны, уделять внимание развитию туризма, коллаборации между собой и развитию креативной экономики, считает директор Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. "Все города, независимо от того являются они малыми, крупными, миллионниками, они все конкурируют. Это факт социологический и урбанистический одновременно. Успешность конкуренции зависит от того, насколько города успешно развиваются, насколько у них есть перспектива развития, об этом надо говорить. Малым городам в этом смысле, конечно, тяжелее конкурировать с более крупными, и поэтому к этому нам нужно относится, как к отдельному большому проекту для нашей страны", - сказал Михайленко на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Дискуссии о будущем. Малые города России" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он отметил, что начать это развитие можно в первую очередь с туризма, но он подойдет далеко не для каждого малого города, во-вторых, важным процессом является их коллаборация. "Такая коллаборация позволяет, во-первых, уйти от монопрофильности. Если у кого-то есть только одно предприятие и там есть проблема, значит, что-то еще надо делать. Это требует развития хорошей транспортной связи между ними для того, чтобы действительно была такая коллаборация между ними, чтобы люди ездили из города в город, это позволяет коллаборироваться городскими услугами: у кого-то более развита медицина, у кого-то что-то другое, у кого-то больше более интересных досуговых вещей, и тогда это начинает работать", - подчеркнул эксперт. Третьим направлением, на которое обратив внимание Михайленко, является развитие креативной экономики, креативных индустрий, создание локальных пространств. "Это очень хорошая тема для создания новых рабочих мест в малом бизнесе, а что еще более важно - удержание населения, конечно, молодежи в первую очередь", - отметил он.

https://ria.ru/20230112/tula-1843725455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

туризм, новости - туризм, россия, высшая школа экономики (вшэ)