https://ria.ru/20230126/turizm-1847657252.html
Малые города нуждаются в развитии туризма, считает эксперт
Малые города нуждаются в развитии туризма, считает эксперт - РИА Новости, 26.01.2023
Малые города нуждаются в развитии туризма, считает эксперт
Для увеличения конкурентоспособности малых городов России нужно относится к их развитию как к отдельному большому проекту для страны, уделять внимание развитию... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:05
2023-01-26T17:05
2023-01-26T17:05
туризм
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Для увеличения конкурентоспособности малых городов России нужно относится к их развитию как к отдельному большому проекту для страны, уделять внимание развитию туризма, коллаборации между собой и развитию креативной экономики, считает директор Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. "Все города, независимо от того являются они малыми, крупными, миллионниками, они все конкурируют. Это факт социологический и урбанистический одновременно. Успешность конкуренции зависит от того, насколько города успешно развиваются, насколько у них есть перспектива развития, об этом надо говорить. Малым городам в этом смысле, конечно, тяжелее конкурировать с более крупными, и поэтому к этому нам нужно относится, как к отдельному большому проекту для нашей страны", - сказал Михайленко на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Дискуссии о будущем. Малые города России" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он отметил, что начать это развитие можно в первую очередь с туризма, но он подойдет далеко не для каждого малого города, во-вторых, важным процессом является их коллаборация. "Такая коллаборация позволяет, во-первых, уйти от монопрофильности. Если у кого-то есть только одно предприятие и там есть проблема, значит, что-то еще надо делать. Это требует развития хорошей транспортной связи между ними для того, чтобы действительно была такая коллаборация между ними, чтобы люди ездили из города в город, это позволяет коллаборироваться городскими услугами: у кого-то более развита медицина, у кого-то что-то другое, у кого-то больше более интересных досуговых вещей, и тогда это начинает работать", - подчеркнул эксперт. Третьим направлением, на которое обратив внимание Михайленко, является развитие креативной экономики, креативных индустрий, создание локальных пространств. "Это очень хорошая тема для создания новых рабочих мест в малом бизнесе, а что еще более важно - удержание населения, конечно, молодежи в первую очередь", - отметил он.
https://ria.ru/20230112/tula-1843725455.html
https://ria.ru/20230125/sankt-peterburg-1847153982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, высшая школа экономики (вшэ)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Малые города нуждаются в развитии туризма, считает эксперт
Декан факультета НИУ ВШЭ Михайленко: малые города нуждаются в развитии туризма
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Для увеличения конкурентоспособности малых городов России нужно относится к их развитию как к отдельному большому проекту для страны, уделять внимание развитию туризма, коллаборации между собой и развитию креативной экономики, считает директор Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
"Все города, независимо от того являются они малыми, крупными, миллионниками, они все конкурируют. Это факт социологический и урбанистический одновременно. Успешность конкуренции зависит от того, насколько города успешно развиваются, насколько у них есть перспектива развития, об этом надо говорить. Малым городам в этом смысле, конечно, тяжелее конкурировать с более крупными, и поэтому к этому нам нужно относится, как к отдельному большому проекту для нашей страны", - сказал Михайленко на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Дискуссии о будущем. Малые города России" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что начать это развитие можно в первую очередь с туризма, но он подойдет далеко не для каждого малого города, во-вторых, важным процессом является их коллаборация.
"Такая коллаборация позволяет, во-первых, уйти от монопрофильности. Если у кого-то есть только одно предприятие и там есть проблема, значит, что-то еще надо делать. Это требует развития хорошей транспортной связи между ними для того, чтобы действительно была такая коллаборация между ними, чтобы люди ездили из города в город, это позволяет коллаборироваться городскими услугами: у кого-то более развита медицина, у кого-то что-то другое, у кого-то больше более интересных досуговых вещей, и тогда это начинает работать", - подчеркнул эксперт.
Третьим направлением, на которое обратив внимание Михайленко, является развитие креативной экономики, креативных индустрий, создание локальных пространств.
"Это очень хорошая тема для создания новых рабочих мест в малом бизнесе, а что еще более важно - удержание населения, конечно, молодежи в первую очередь", - отметил он.