https://ria.ru/20230126/tramvai-1847507019.html
В нескольких городах Украины остановили электротранспорт
В нескольких городах Украины остановили электротранспорт - РИА Новости, 26.01.2023
В нескольких городах Украины остановили электротранспорт
Электротранспорт остановлен в Кривом Роге, сообщил в четверг начальник военной администрации города Александр Вилкул. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:21
2023-01-26T10:21
2023-01-26T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
кривой рог
александр вилкул
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Электротранспорт остановлен в Кривом Роге, сообщил в четверг начальник военной администрации города Александр Вилкул. "Движение остановлено по всей линии скоростного трамвая", - написал Вилкул в своем телеграм-канале. Об остановке трамваев и троллейбусов в Одессе сообщили на коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс". По их данным, причина - "из-за риска ракетного удара". Украинские СМИ между тем сообщают, что транспорт остановлен и в Николаеве. "В Николаеве также остановился электротранспорт", - пишет украинское издание "Клименко тайм". Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она звучит уже около часа. СМИ сообщали, что в некоторых городах звучат взрывы.
https://ria.ru/20230126/ugledar-1847488736.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаев (украина), кривой рог, александр вилкул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Кривой Рог, Александр Вилкул
В нескольких городах Украины остановили электротранспорт
В Одессе, Кривом Роге и Николаеве остановили электротранспорт