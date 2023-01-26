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В нескольких городах Украины остановили электротранспорт - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/tramvai-1847507019.html
В нескольких городах Украины остановили электротранспорт
В нескольких городах Украины остановили электротранспорт - РИА Новости, 26.01.2023
В нескольких городах Украины остановили электротранспорт
Электротранспорт остановлен в Кривом Роге, сообщил в четверг начальник военной администрации города Александр Вилкул. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:21
2023-01-26T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
кривой рог
александр вилкул
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Электротранспорт остановлен в Кривом Роге, сообщил в четверг начальник военной администрации города Александр Вилкул. "Движение остановлено по всей линии скоростного трамвая", - написал Вилкул в своем телеграм-канале. Об остановке трамваев и троллейбусов в Одессе сообщили на коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс". По их данным, причина - "из-за риска ракетного удара". Украинские СМИ между тем сообщают, что транспорт остановлен и в Николаеве. "В Николаеве также остановился электротранспорт", - пишет украинское издание "Клименко тайм". Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она звучит уже около часа. СМИ сообщали, что в некоторых городах звучат взрывы.
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украина
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в мире, украина, николаев (украина), кривой рог, александр вилкул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Кривой Рог, Александр Вилкул
10:21 26.01.2023
 
В нескольких городах Украины остановили электротранспорт

В Одессе, Кривом Роге и Николаеве остановили электротранспорт

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие" в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие в Николаеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие" в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Электротранспорт остановлен в Кривом Роге, сообщил в четверг начальник военной администрации города Александр Вилкул.
"Движение остановлено по всей линии скоростного трамвая", - написал Вилкул в своем телеграм-канале.
Об остановке трамваев и троллейбусов в Одессе сообщили на коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс". По их данным, причина - "из-за риска ракетного удара".
Украинские СМИ между тем сообщают, что транспорт остановлен и в Николаеве. "В Николаеве также остановился электротранспорт", - пишет украинское издание "Клименко тайм".
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она звучит уже около часа. СМИ сообщали, что в некоторых городах звучат взрывы.
Танк Т-72 в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
08:36Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаев (Украина)Кривой РогАлександр Вилкул
 
 
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