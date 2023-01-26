https://ria.ru/20230126/tramvai-1847507019.html

В нескольких городах Украины остановили электротранспорт

В нескольких городах Украины остановили электротранспорт - РИА Новости, 26.01.2023

В нескольких городах Украины остановили электротранспорт

Электротранспорт остановлен в Кривом Роге, сообщил в четверг начальник военной администрации города Александр Вилкул. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:21

2023-01-26T10:21

2023-01-26T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаев (украина)

кривой рог

александр вилкул

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Электротранспорт остановлен в Кривом Роге, сообщил в четверг начальник военной администрации города Александр Вилкул. "Движение остановлено по всей линии скоростного трамвая", - написал Вилкул в своем телеграм-канале. Об остановке трамваев и троллейбусов в Одессе сообщили на коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс". По их данным, причина - "из-за риска ракетного удара". Украинские СМИ между тем сообщают, что транспорт остановлен и в Николаеве. "В Николаеве также остановился электротранспорт", - пишет украинское издание "Клименко тайм". Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она звучит уже около часа. СМИ сообщали, что в некоторых городах звучат взрывы.

https://ria.ru/20230126/ugledar-1847488736.html

украина

николаев (украина)

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

в мире, украина, николаев (украина), кривой рог, александр вилкул