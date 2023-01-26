https://ria.ru/20230126/tramp-1847474697.html

Meta* разблокирует аккаунты Трампа в соцсетях

Meta* разблокирует аккаунты Трампа в соцсетях - РИА Новости, 26.01.2023

Meta* разблокирует аккаунты Трампа в соцсетях

Компания Meta* (деятельность компании (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) сообщила о том, что в ближайшие недели будут сняты... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T02:08

2023-01-26T02:08

2023-01-26T02:38

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Компания Meta* (деятельность компании (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) сообщила о том, что в ближайшие недели будут сняты ограничения с аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в соцсетях. Там указали, что введут новые правила, чтобы предотвратить "повторение нарушений". "Публика должна иметь возможность слышать, что говорят политики, чтобы принимать осознанный выбор", - говорится в сообщении. При этом аккаунт Трампа в Instagram* уже открыт, видны его публикации и возможна подписка на новые. Трамп лишился доступа к платформе Facebook* и другим соцсетям еще будучи уходящим президентом США в начале января 2021 года. Отключение аккаунтов Трампа последовало после многократных предупреждений и временных блокировок его высказываний, и было мотивировано якобы интересами безопасности. Экс-президент многократно критиковал Facebook* и другие компании за ущемление своих прав и цензуру в пользу демократов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221126/mask-1834392709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, россия, сша