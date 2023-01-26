https://ria.ru/20230126/tekhnologii-1847608661.html

Вузы Адыгеи с помощью МГУ будут внедрять новые технологии в аграрный сектор

Вузы Адыгеи с помощью МГУ будут внедрять новые технологии в аграрный сектор - РИА Новости, 26.01.2023

Вузы Адыгеи с помощью МГУ будут внедрять новые технологии в аграрный сектор

Студенты из Адыгеи благодаря подписанному с Московским государственным университетом соглашению будут совместно со столичным вузом внедрять цифровые технологии... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:16

2023-01-26T15:16

2023-01-26T15:16

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 26 янв – РИА Новости. Студенты из Адыгеи благодаря подписанному с Московским государственным университетом соглашению будут совместно со столичным вузом внедрять цифровые технологии в аграрную отрасль и повышать комфортность городской среды, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Договоренность была зафиксирована в ходе торжественного заседании по случаю дня рождения МГУ имени М. В. Ломоносова."Состоялась церемония подписания соглашения в рамках научно-образовательного консорциума "Вернадский" с Республикой Адыгея. Соглашение подписали ректор МГУ Виктор Садовничий и Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов… Опорным вузом проекта "Вернадский" в республике будет Адыгейский государственный университет. Как сообщил ректор АГУ Дауд Мамий, вступление в научно-образовательный консорциум "Вернадский" позволит вузам республики использовать инновационную и научную инфраструктуру МГУ, создавать совместные кафедры и научные лаборатории", - говорится в сообщении.Участие в проекте даст Адыгее возможность на качественно новом уровне проводить фундаментальные и прикладные исследования, развивать академическую мобильность преподавателей и студентов, разрабатывать новые образовательные программы. Работа консорциума будет вестись с учетом потребности социально-экономического развития республики по ряду направлений. В дорожную карту мероприятий консорциума вошли совместные проекты вузов Адыгеи с семью факультетами МГУ. В частности, планируется реализация программ, направленных на создание генетической базы данных флоры и фауны региона, разработка цифровой платформы "умного земледелия" для прогнозирования урожайности сельхозкультур, отмечается в релизе."Важно, что в рамках консорциума намечены совместные проекты в перспективных для региона отраслях. Их реализация позволит, в том числе, широко внедрять передовые цифровые технологии в аграрную отрасль, повышать комфортность городской и региональной среды. А главное – участники проектов приобретут новые навыки и компетенции, востребованные для современного специалиста, и опыт МГУ – очень ценен в такой работе", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.Проект по созданию региональных научно-образовательных консорциумов "Вернадский" создан в 2018 году на XI съезде Российского союза ректоров для развития общего научно-образовательного пространства страны.

https://ria.ru/20221007/nagrady-1822356027.html

республика адыгея

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, республика адыгея