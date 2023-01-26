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Главком ВСУ заявил, что обсудил с США принятие новой техники на вооружение - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/tekhnika-1847489158.html
Главком ВСУ заявил, что обсудил с США принятие новой техники на вооружение
Главком ВСУ заявил, что обсудил с США принятие новой техники на вооружение - РИА Новости, 26.01.2023
Главком ВСУ заявил, что обсудил с США принятие новой техники на вооружение
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:41
2023-01-26T08:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
марк милли
валерий залужный
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и обсудил с ним взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружения. "Поддерживаю устойчивый диалог с генералом Марком Милли, председателем объединенного комитета начальников штабов США. Во время сегодняшнего телефонного разговора обсудили озвученный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение", - написал Залужный в Telegram-канале. Он также поблагодарил Милли "за мощную поддержку и лидерство". В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Американский танковый батальон не поможет Владимиру Зеленскому захватить Крым или изменить ход спецоперации РФ, Киев получит жёсткий ответ на все атаки, заявил позже РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил ранее, что поставки американских танков на Украину станут "вопиющей провокацией", и предупредил, что бронетехника будет уничтожена российскими военными. В Кремле отметили, что высказывания посла РФ в США о недопустимости поставок вооружений Украине отражают позицию Кремля и президента, а сами поставки не сулят ничего хорошего с точки зрения общеевропейской безопасности и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html
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в мире, украина, сша, марк милли, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Марк Милли, Валерий Залужный
08:41 26.01.2023
 
Главком ВСУ заявил, что обсудил с США принятие новой техники на вооружение

Главком ВСУ Залужный заявил, что обсудил с США шаги для скорейшего принятия новой техники

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и обсудил с ним взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружения.
"Поддерживаю устойчивый диалог с генералом Марком Милли, председателем объединенного комитета начальников штабов США. Во время сегодняшнего телефонного разговора обсудили озвученный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение", - написал Залужный в Telegram-канале.
Он также поблагодарил Милли "за мощную поддержку и лидерство".
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу.
Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
08:00
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский танковый батальон не поможет Владимиру Зеленскому захватить Крым или изменить ход спецоперации РФ, Киев получит жёсткий ответ на все атаки, заявил позже РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил ранее, что поставки американских танков на Украину станут "вопиющей провокацией", и предупредил, что бронетехника будет уничтожена российскими военными.
В Кремле отметили, что высказывания посла РФ в США о недопустимости поставок вооружений Украине отражают позицию Кремля и президента, а сами поставки не сулят ничего хорошего с точки зрения общеевропейской безопасности и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.
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