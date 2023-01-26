Французский политик назвал жуткое последствие поставок танков Украине
Французский политик Филиппо назвал поставки танков Украине шагом к Третьей мировой войне
Танки Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад провоцирует Третью мировую войну, заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. Таким образом он прокомментировал сообщения о поставках на Украине американских танков Abrams и немецких Leopard.
"Посылать Зеленскому американские и немецкие танки – это безумие! Кратчайший путь к Третьей мировой войне", - написал политик на своей странице в Twitter, призвав "выбираться из этого безумия".
Бывший парламентарий неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
США ранее подтвердили отправку 31 танка M1 Abrams для Украины, они сформируют один танковый батальон. Правительство Германии, в свою очередь, объявило о передаче танков Leopard2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 Leopard2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение украинских военных в Германии. Также в новый пакет помощи войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.