https://ria.ru/20230126/tanki-1847472963.html

Французский политик назвал жуткое последствие поставок танков Украине

Французский политик назвал жуткое последствие поставок танков Украине - РИА Новости, 26.01.2023

Французский политик назвал жуткое последствие поставок танков Украине

Запад провоцирует Третью мировую войну, заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. Таким образом он прокомментировал сообщения о... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T01:29

2023-01-26T01:29

2023-01-26T01:29

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад провоцирует Третью мировую войну, заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. Таким образом он прокомментировал сообщения о поставках на Украине американских танков Abrams и немецких Leopard.Бывший парламентарий неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.США ранее подтвердили отправку 31 танка M1 Abrams для Украины, они сформируют один танковый батальон. Правительство Германии, в свою очередь, объявило о передаче танков Leopard2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 Leopard2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение украинских военных в Германии. Также в новый пакет помощи войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/snaryad-1847362826.html

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германия

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в мире, украина, германия, россия, нато, сша