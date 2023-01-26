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При крупном пожаре в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал - РИА Новости, 26.01.2023
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При крупном пожаре в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал
При крупном пожаре в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал - РИА Новости, 26.01.2023
При крупном пожаре в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал
Кровля цеха по производству металлоизделий горит в Ставрополе, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:38
2023-01-26T10:38
ставрополь
происшествия
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НАЛЬЧИК, 26 янв - РИА Новости. Кровля цеха по производству металлоизделий горит в Ставрополе, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает региональный главк МЧС РФ. Ранее МЧС РФ сообщало, что утром на улице Селекционная в Ставрополе произошло возгорание в цехе, где изготавливали металлоизделия. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. "По уточненным данным, пожар произошел на территории цеха по производству металлоизделий, горение кровли на площади 2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал ", - говорится в релизе. Прокуратура региона сообщила, что начата проверка. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.
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ставрополь, происшествия
Ставрополь, Происшествия
10:38 26.01.2023
 
При крупном пожаре в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал

При пожаре в производственном цеху в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал

© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краюПожар в мебельном цехе в Ставрополе
Пожар в мебельном цехе в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Пожар в мебельном цехе в Ставрополе
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 26 янв - РИА Новости. Кровля цеха по производству металлоизделий горит в Ставрополе, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее МЧС РФ сообщало, что утром на улице Селекционная в Ставрополе произошло возгорание в цехе, где изготавливали металлоизделия. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.
"По уточненным данным, пожар произошел на территории цеха по производству металлоизделий, горение кровли на площади 2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал ", - говорится в релизе.
Прокуратура региона сообщила, что начата проверка. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.
На месте ДТП в Шпаковском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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