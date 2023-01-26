https://ria.ru/20230126/stavropol-1847512820.html
При крупном пожаре в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал
При крупном пожаре в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал - РИА Новости, 26.01.2023
При крупном пожаре в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал
Кровля цеха по производству металлоизделий горит в Ставрополе, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:38
2023-01-26T10:38
2023-01-26T10:38
ставрополь
происшествия
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НАЛЬЧИК, 26 янв - РИА Новости. Кровля цеха по производству металлоизделий горит в Ставрополе, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает региональный главк МЧС РФ. Ранее МЧС РФ сообщало, что утром на улице Селекционная в Ставрополе произошло возгорание в цехе, где изготавливали металлоизделия. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. "По уточненным данным, пожар произошел на территории цеха по производству металлоизделий, горение кровли на площади 2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал ", - говорится в релизе. Прокуратура региона сообщила, что начата проверка. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20230117/dtp-1845368078.html
ставрополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, происшествия
При крупном пожаре в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал
При пожаре в производственном цеху в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал
НАЛЬЧИК, 26 янв - РИА Новости. Кровля цеха по производству металлоизделий горит в Ставрополе, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее МЧС РФ сообщало, что утром на улице Селекционная в Ставрополе произошло возгорание в цехе, где изготавливали металлоизделия. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.
"По уточненным данным, пожар произошел на территории цеха по производству металлоизделий, горение кровли на площади 2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал ", - говорится в релизе.
Прокуратура региона сообщила, что начата проверка. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.