https://ria.ru/20230126/stavropol-1847512820.html

При крупном пожаре в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал

При крупном пожаре в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал - РИА Новости, 26.01.2023

При крупном пожаре в Ставрополе, предварительно, никто не пострадал

Кровля цеха по производству металлоизделий горит в Ставрополе, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:38

2023-01-26T10:38

2023-01-26T10:38

ставрополь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847510886_0:115:800:565_1920x0_80_0_0_f230ed95c910348d263a42ff1d5c0964.jpg

НАЛЬЧИК, 26 янв - РИА Новости. Кровля цеха по производству металлоизделий горит в Ставрополе, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает региональный главк МЧС РФ. Ранее МЧС РФ сообщало, что утром на улице Селекционная в Ставрополе произошло возгорание в цехе, где изготавливали металлоизделия. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. "По уточненным данным, пожар произошел на территории цеха по производству металлоизделий, горение кровли на площади 2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал ", - говорится в релизе. Прокуратура региона сообщила, что начата проверка. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20230117/dtp-1845368078.html

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ставрополь, происшествия