https://ria.ru/20230126/sotspodderzhka-1847612313.html
ВЦИОМ выяснил, о каких мерах соцподдержки знают россияне
ВЦИОМ выяснил, о каких мерах соцподдержки знают россияне - РИА Новости, 26.01.2023
ВЦИОМ выяснил, о каких мерах соцподдержки знают россияне
Самой заметной среди мер социальной поддержки в рамках национальных проектов в 2022 году стала программа материнского капитала (98%), а также льготная ипотека... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:21
2023-01-26T15:21
2023-01-26T15:21
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Самой заметной среди мер социальной поддержки в рамках национальных проектов в 2022 году стала программа материнского капитала (98%), а также льготная ипотека (91%), самым результатным направлением, по оценке граждан, стало благоустройство городской среды (81%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, более всего граждане РФ (98%) наслышаны о программе материнского капитала, 91% знает о льготной ипотеке, о ежемесячных выплатах при рождении детей до трех лет - 89%, по 88% слышали о расселении аварийного жилья, диспансеризации населения и раздельном сборе и переработке мусора. О мероприятиях по программе благоустройства городской среды знают 87% граждан, столько же о ремонте и строительстве дорог, 83% также слышали о программе семейной ипотеки, по 84% о развитии дополнительного образования детей (кружки, секции) и программе сохранения редких видов животных. В этом году доля тех, кто узнал о создании комфортных условий для оказания медицинской помощи (маршрутизация пациентов, упрощение процедуры записи), выросла на 51 процентный пункт в сравнении с 2021 годом, еще на 40% больше теперь знают о центрах занятости "Работа России", на 17% больше людей слышали о создании научно-образовательных центров мирового уровня, центров компетенции НТИ и иных исследовательских центров. По мнению граждан, наиболее приоритетными для государства мерами поддержки в социальной сфере стали развитие внутреннего туризма (63%), забота о семьях с детьми (54%), повышение качества и безопасности дорог (54%), благоустройство населенных пунктов (51%), модернизация транспортной инфраструктуры (51%), внимание к состоянию науки (50%) и экологии (47%). Самым результатным и заметным направлением в рамках национальных проектов, по оценке россиян, стало благоустройство городской среды (81%). Также граждане отметили увеличение туристических предложений (77%) и количества понятной информации о туристических местах и услугах (76%), три четверти опрошенных отметили рост числа волонтеров в России (75%), 73% отметили ремонт большего числа дорог. Результаты исследования собраны в ходе трех Всероссийских опросов ВЦИОМ, проводившихся с 2 по 9 декабря 2022 года среди 1600 и 2000 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230126/pitanie-1847505621.html
https://ria.ru/20221219/sotspodderzhka-1839727177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, вциом
ВЦИОМ выяснил, о каких мерах соцподдержки знают россияне
ВЦИОМ: больше всего из мер соцподдержки россияне осведомлены о программе маткапитала
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Самой заметной среди мер социальной поддержки в рамках национальных проектов в 2022 году стала программа материнского капитала (98%), а также льготная ипотека (91%), самым результатным направлением, по оценке граждан, стало благоустройство городской среды (81%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
Согласно исследованию, более всего граждане РФ
(98%) наслышаны о программе материнского капитала, 91% знает о льготной ипотеке, о ежемесячных выплатах при рождении детей до трех лет - 89%, по 88% слышали о расселении аварийного жилья, диспансеризации населения и раздельном сборе и переработке мусора. О мероприятиях по программе благоустройства городской среды знают 87% граждан, столько же о ремонте и строительстве дорог, 83% также слышали о программе семейной ипотеки, по 84% о развитии дополнительного образования детей (кружки, секции) и программе сохранения редких видов животных.
В этом году доля тех, кто узнал о создании комфортных условий для оказания медицинской помощи (маршрутизация пациентов, упрощение процедуры записи), выросла на 51 процентный пункт в сравнении с 2021 годом, еще на 40% больше теперь знают о центрах занятости "Работа России", на 17% больше людей слышали о создании научно-образовательных центров мирового уровня, центров компетенции НТИ и иных исследовательских центров.
По мнению граждан, наиболее приоритетными для государства мерами поддержки в социальной сфере стали развитие внутреннего туризма (63%), забота о семьях с детьми (54%), повышение качества и безопасности дорог (54%), благоустройство населенных пунктов (51%), модернизация транспортной инфраструктуры (51%), внимание к состоянию науки (50%) и экологии (47%).
Самым результатным и заметным направлением в рамках национальных проектов, по оценке россиян, стало благоустройство городской среды (81%). Также граждане отметили увеличение туристических предложений (77%) и количества понятной информации о туристических местах и услугах (76%), три четверти опрошенных отметили рост числа волонтеров в России (75%), 73% отметили ремонт большего числа дорог.
Результаты исследования собраны в ходе трех Всероссийских опросов ВЦИОМ, проводившихся с 2 по 9 декабря 2022 года среди 1600 и 2000 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.