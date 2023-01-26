https://ria.ru/20230126/sotspodderzhka-1847612313.html

ВЦИОМ выяснил, о каких мерах соцподдержки знают россияне

ВЦИОМ выяснил, о каких мерах соцподдержки знают россияне - РИА Новости, 26.01.2023

ВЦИОМ выяснил, о каких мерах соцподдержки знают россияне

Самой заметной среди мер социальной поддержки в рамках национальных проектов в 2022 году стала программа материнского капитала (98%), а также льготная ипотека... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:21

2023-01-26T15:21

2023-01-26T15:21

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Самой заметной среди мер социальной поддержки в рамках национальных проектов в 2022 году стала программа материнского капитала (98%), а также льготная ипотека (91%), самым результатным направлением, по оценке граждан, стало благоустройство городской среды (81%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, более всего граждане РФ (98%) наслышаны о программе материнского капитала, 91% знает о льготной ипотеке, о ежемесячных выплатах при рождении детей до трех лет - 89%, по 88% слышали о расселении аварийного жилья, диспансеризации населения и раздельном сборе и переработке мусора. О мероприятиях по программе благоустройства городской среды знают 87% граждан, столько же о ремонте и строительстве дорог, 83% также слышали о программе семейной ипотеки, по 84% о развитии дополнительного образования детей (кружки, секции) и программе сохранения редких видов животных. В этом году доля тех, кто узнал о создании комфортных условий для оказания медицинской помощи (маршрутизация пациентов, упрощение процедуры записи), выросла на 51 процентный пункт в сравнении с 2021 годом, еще на 40% больше теперь знают о центрах занятости "Работа России", на 17% больше людей слышали о создании научно-образовательных центров мирового уровня, центров компетенции НТИ и иных исследовательских центров. По мнению граждан, наиболее приоритетными для государства мерами поддержки в социальной сфере стали развитие внутреннего туризма (63%), забота о семьях с детьми (54%), повышение качества и безопасности дорог (54%), благоустройство населенных пунктов (51%), модернизация транспортной инфраструктуры (51%), внимание к состоянию науки (50%) и экологии (47%). Самым результатным и заметным направлением в рамках национальных проектов, по оценке россиян, стало благоустройство городской среды (81%). Также граждане отметили увеличение туристических предложений (77%) и количества понятной информации о туристических местах и услугах (76%), три четверти опрошенных отметили рост числа волонтеров в России (75%), 73% отметили ремонт большего числа дорог. Результаты исследования собраны в ходе трех Всероссийских опросов ВЦИОМ, проводившихся с 2 по 9 декабря 2022 года среди 1600 и 2000 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230126/pitanie-1847505621.html

https://ria.ru/20221219/sotspodderzhka-1839727177.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вциом