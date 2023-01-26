14:38 26.01.2023 (обновлено: 14:39 26.01.2023)
Бурков заключил соглашение о сотрудничестве с Ямало-Ненецким АО
Губернатор Омской области Бурков заключил соглашение о сотрудничестве с Ямало-Ненецким АО
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписали соглашение о сотрудничестве, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Рабочая встреча руководителей двух регионов состоялась в Омске. На ней обсудили организацию поставок продукции омского агропромышленного комплекса в ЯНАО, сотрудничество в сфере промышленности и строительства, развитие транспортных связей. Из Омска в ЯНАО уже поставляют нефтехимическую продукцию, но заинтересованы и в организации комплексных поставок ямальским предприятиям грузоподъёмного, котельного, электрического оборудования, приборов учёта ресурсов, систем связи, упаковочных и пластмассовых изделий.
"Ямало-Ненецкий автономный округ — один из наших торговых партнеров. Думаю, обмен делегациями сыграет свою роль в развитии двусторонних экономических и социальных отношений, есть у нас и общие исторические связи", - отметил губернатор Александр Бурков.
Помимо прочего, из Омской области в ЯНАО планируется поставлять молочную и мясную продукцию, муку, макароны, комбикорма. С Ямала в Омскую область поставляется преимущественно нефть, рыба и рыбные продукты. Особое внимание на встрече уделили вопросам развития транспортных путей, в частности, использованию потенциала реки Иртыш для грузовых перевозок. В числе перспективных направлений — контейнерные перевозки, доставка по воде продукции деревообработки, строительных и сельскохозяйственных грузов.
"По итогам встречи стороны закрепили ранее достигнутые договорённости соглашением о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили губернатор Омской области Александр Бурков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов", - пояснили в пресс-службе Омской области.
Параллельно предлагается развивать и авиасообщение. Александр Бурков на встрече высказал заинтересованность в том, чтобы Омск стал транзитной точкой для авиарейсов, выполняемых из Салехарда и Нового Уренгоя в города Казахстана, Таджикистана, Киргизии и на курорты Краснодарского края.