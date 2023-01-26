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Бурков заключил соглашение о сотрудничестве с Ямало-Ненецким АО - РИА Новости, 26.01.2023
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Омская область
https://ria.ru/20230126/sotrudnichestvo-1847594576.html
Бурков заключил соглашение о сотрудничестве с Ямало-Ненецким АО
Бурков заключил соглашение о сотрудничестве с Ямало-Ненецким АО - РИА Новости, 26.01.2023
Бурков заключил соглашение о сотрудничестве с Ямало-Ненецким АО
Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписали соглашение о сотрудничестве, рассказали в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:38
2023-01-26T14:39
омская область
александр бурков
омская область
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ОМСК, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписали соглашение о сотрудничестве, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Рабочая встреча руководителей двух регионов состоялась в Омске. На ней обсудили организацию поставок продукции омского агропромышленного комплекса в ЯНАО, сотрудничество в сфере промышленности и строительства, развитие транспортных связей. Из Омска в ЯНАО уже поставляют нефтехимическую продукцию, но заинтересованы и в организации комплексных поставок ямальским предприятиям грузоподъёмного, котельного, электрического оборудования, приборов учёта ресурсов, систем связи, упаковочных и пластмассовых изделий. "Ямало-Ненецкий автономный округ — один из наших торговых партнеров. Думаю, обмен делегациями сыграет свою роль в развитии двусторонних экономических и социальных отношений, есть у нас и общие исторические связи", - отметил губернатор Александр Бурков. Помимо прочего, из Омской области в ЯНАО планируется поставлять молочную и мясную продукцию, муку, макароны, комбикорма. С Ямала в Омскую область поставляется преимущественно нефть, рыба и рыбные продукты. Особое внимание на встрече уделили вопросам развития транспортных путей, в частности, использованию потенциала реки Иртыш для грузовых перевозок. В числе перспективных направлений — контейнерные перевозки, доставка по воде продукции деревообработки, строительных и сельскохозяйственных грузов. "По итогам встречи стороны закрепили ранее достигнутые договорённости соглашением о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили губернатор Омской области Александр Бурков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов", - пояснили в пресс-службе Омской области. Параллельно предлагается развивать и авиасообщение. Александр Бурков на встрече высказал заинтересованность в том, чтобы Омск стал транзитной точкой для авиарейсов, выполняемых из Салехарда и Нового Уренгоя в города Казахстана, Таджикистана, Киргизии и на курорты Краснодарского края.
https://ria.ru/20230125/stakhanov-1847275259.html
https://ria.ru/20230125/omsk-1847258857.html
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александр бурков, омская область, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Омская область , Александр Бурков, Омская область, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
14:38 26.01.2023 (обновлено: 14:39 26.01.2023)
 
Бурков заключил соглашение о сотрудничестве с Ямало-Ненецким АО

Губернатор Омской области Бурков заключил соглашение о сотрудничестве с Ямало-Ненецким АО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписали соглашение о сотрудничестве, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Рабочая встреча руководителей двух регионов состоялась в Омске. На ней обсудили организацию поставок продукции омского агропромышленного комплекса в ЯНАО, сотрудничество в сфере промышленности и строительства, развитие транспортных связей. Из Омска в ЯНАО уже поставляют нефтехимическую продукцию, но заинтересованы и в организации комплексных поставок ямальским предприятиям грузоподъёмного, котельного, электрического оборудования, приборов учёта ресурсов, систем связи, упаковочных и пластмассовых изделий.
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"Ямало-Ненецкий автономный округ — один из наших торговых партнеров. Думаю, обмен делегациями сыграет свою роль в развитии двусторонних экономических и социальных отношений, есть у нас и общие исторические связи", - отметил губернатор Александр Бурков.
Помимо прочего, из Омской области в ЯНАО планируется поставлять молочную и мясную продукцию, муку, макароны, комбикорма. С Ямала в Омскую область поставляется преимущественно нефть, рыба и рыбные продукты. Особое внимание на встрече уделили вопросам развития транспортных путей, в частности, использованию потенциала реки Иртыш для грузовых перевозок. В числе перспективных направлений — контейнерные перевозки, доставка по воде продукции деревообработки, строительных и сельскохозяйственных грузов.
"По итогам встречи стороны закрепили ранее достигнутые договорённости соглашением о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили губернатор Омской области Александр Бурков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов", - пояснили в пресс-службе Омской области.
Параллельно предлагается развивать и авиасообщение. Александр Бурков на встрече высказал заинтересованность в том, чтобы Омск стал транзитной точкой для авиарейсов, выполняемых из Салехарда и Нового Уренгоя в города Казахстана, Таджикистана, Киргизии и на курорты Краснодарского края.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьРоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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