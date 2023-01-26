https://ria.ru/20230126/sotrudnichestvo-1847594576.html

Бурков заключил соглашение о сотрудничестве с Ямало-Ненецким АО

Бурков заключил соглашение о сотрудничестве с Ямало-Ненецким АО - РИА Новости, 26.01.2023

Бурков заключил соглашение о сотрудничестве с Ямало-Ненецким АО

Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписали соглашение о сотрудничестве, рассказали в... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:38

2023-01-26T14:38

2023-01-26T14:39

омская область

александр бурков

омская область

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735563256_0:199:3107:1947_1920x0_80_0_0_aacb32e9a29d07a887105b2e1adb2d1f.jpg

ОМСК, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписали соглашение о сотрудничестве, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Рабочая встреча руководителей двух регионов состоялась в Омске. На ней обсудили организацию поставок продукции омского агропромышленного комплекса в ЯНАО, сотрудничество в сфере промышленности и строительства, развитие транспортных связей. Из Омска в ЯНАО уже поставляют нефтехимическую продукцию, но заинтересованы и в организации комплексных поставок ямальским предприятиям грузоподъёмного, котельного, электрического оборудования, приборов учёта ресурсов, систем связи, упаковочных и пластмассовых изделий. "Ямало-Ненецкий автономный округ — один из наших торговых партнеров. Думаю, обмен делегациями сыграет свою роль в развитии двусторонних экономических и социальных отношений, есть у нас и общие исторические связи", - отметил губернатор Александр Бурков. Помимо прочего, из Омской области в ЯНАО планируется поставлять молочную и мясную продукцию, муку, макароны, комбикорма. С Ямала в Омскую область поставляется преимущественно нефть, рыба и рыбные продукты. Особое внимание на встрече уделили вопросам развития транспортных путей, в частности, использованию потенциала реки Иртыш для грузовых перевозок. В числе перспективных направлений — контейнерные перевозки, доставка по воде продукции деревообработки, строительных и сельскохозяйственных грузов. "По итогам встречи стороны закрепили ранее достигнутые договорённости соглашением о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили губернатор Омской области Александр Бурков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов", - пояснили в пресс-службе Омской области. Параллельно предлагается развивать и авиасообщение. Александр Бурков на встрече высказал заинтересованность в том, чтобы Омск стал транзитной точкой для авиарейсов, выполняемых из Салехарда и Нового Уренгоя в города Казахстана, Таджикистана, Киргизии и на курорты Краснодарского края.

https://ria.ru/20230125/stakhanov-1847275259.html

https://ria.ru/20230125/omsk-1847258857.html

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр бурков, омская область, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)