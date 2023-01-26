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Артиллеристы уничтожили склад ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/sklad-1847490345.html
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил источник
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2023
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил источник
Российские артиллеристы уничтожили украинский склад с боекомплектом на правом берегу Днепра в районе села Токаревка в Херсонской области, также ликвидированы 7... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:54
2023-01-26T08:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинский склад с боекомплектом на правом берегу Днепра в районе села Токаревка в Херсонской области, также ликвидированы 7 украинских боевиков, ещё 4 ранены, сообщил РИА Новости информированный источник. "Вчера в районе села Токаревка артиллерийским ударом уничтожен склад с боекомплектом, в том числе были уничтожены снаряды к РСЗО "Ольха", 7 украинских боевиков ликвидированы, ещё 4 ранены", - сказал он.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
херсонская область
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херсонская область , днепр (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы РФ
08:54 26.01.2023
 
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил источник

Артиллеристы уничтожили склад с боекомплектом ВСУ у села Токаревка в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции
Военнослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинский склад с боекомплектом на правом берегу Днепра в районе села Токаревка в Херсонской области, также ликвидированы 7 украинских боевиков, ещё 4 ранены, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Вчера в районе села Токаревка артиллерийским ударом уничтожен склад с боекомплектом, в том числе были уничтожены снаряды к РСЗО "Ольха", 7 украинских боевиков ликвидированы, ещё 4 ранены", - сказал он.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
08:00
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)Вооруженные силы РФ
 
 
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