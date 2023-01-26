https://ria.ru/20230126/shveytsariya-1847603025.html

Швейцария отправит Киеву зимнюю одежду для населения

Швейцария отправит Киеву зимнюю одежду для населения - РИА Новости, 26.01.2023

Швейцария отправит Киеву зимнюю одежду для населения

Швейцарская армия отправляет грузовиками зимнюю одежду на Украину для гражданского населения, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:02

2023-01-26T15:02

2023-01-26T15:02

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ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Швейцарская армия отправляет грузовиками зимнюю одежду на Украину для гражданского населения, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Швейцарская армия предоставляет населению Украины одежду для защиты от холода из своего запаса. Это, в частности, около 170 000 перчаток, 40 000 носков и 2000 одеял", - сказано в документе. Власти Швейцарии уточняют, что 390 поддонов с этой одеждой будут доставлены в течение трех дней на грузовиках в Киев. В среду Швейцария разрешила использовать свое оборудование для разминирования на Украине. Во вторник комиссия швейцарского парламента одобрила инициативы, которые допускают реэкспорт на Украину произведенного в Швейцарии оружия. Соответствующие поправки еще предстоит обсудить и принять обеим палатам парламента, свою позицию также должно обозначить правительство страны. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/oruzhie-1847216808.html

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845988941.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, швейцария, россия, дмитрий песков, сергей лавров, нато