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Швейцария отправит Киеву зимнюю одежду для населения - РИА Новости, 26.01.2023
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Швейцария отправит Киеву зимнюю одежду для населения
Швейцария отправит Киеву зимнюю одежду для населения - РИА Новости, 26.01.2023
Швейцария отправит Киеву зимнюю одежду для населения
Швейцарская армия отправляет грузовиками зимнюю одежду на Украину для гражданского населения, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:02
2023-01-26T15:02
в мире
украина
швейцария
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ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Швейцарская армия отправляет грузовиками зимнюю одежду на Украину для гражданского населения, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Швейцарская армия предоставляет населению Украины одежду для защиты от холода из своего запаса. Это, в частности, около 170 000 перчаток, 40 000 носков и 2000 одеял", - сказано в документе. Власти Швейцарии уточняют, что 390 поддонов с этой одеждой будут доставлены в течение трех дней на грузовиках в Киев. В среду Швейцария разрешила использовать свое оборудование для разминирования на Украине. Во вторник комиссия швейцарского парламента одобрила инициативы, которые допускают реэкспорт на Украину произведенного в Швейцарии оружия. Соответствующие поправки еще предстоит обсудить и принять обеим палатам парламента, свою позицию также должно обозначить правительство страны. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/oruzhie-1847216808.html
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в мире, украина, швейцария, россия, дмитрий песков, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Швейцария, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
15:02 26.01.2023
 
Швейцария отправит Киеву зимнюю одежду для населения

Швейцария отправит Киеву зимнюю армейскую одежду для гражданского населения

© Fotolia / Santosha57Цюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Fotolia / Santosha57
Цюрих, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Швейцарская армия отправляет грузовиками зимнюю одежду на Украину для гражданского населения, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Швейцарская армия предоставляет населению Украины одежду для защиты от холода из своего запаса. Это, в частности, около 170 000 перчаток, 40 000 носков и 2000 одеял", - сказано в документе.
Женева - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 23:48Специальная военная операция на Украине
В Швейцарии одобрили реэкспорт произведенного в стране оружия на Украину
Власти Швейцарии уточняют, что 390 поддонов с этой одеждой будут доставлены в течение трех дней на грузовиках в Киев.
В среду Швейцария разрешила использовать свое оборудование для разминирования на Украине.
Во вторник комиссия швейцарского парламента одобрила инициативы, которые допускают реэкспорт на Украину произведенного в Швейцарии оружия. Соответствующие поправки еще предстоит обсудить и принять обеим палатам парламента, свою позицию также должно обозначить правительство страны.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 15:15Специальная военная операция на Украине
Кличко попросил Швейцарию поставить Украине системы ПВО
 
В миреУкраинаШвейцарияРоссияДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТО
 
 
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