https://ria.ru/20230126/shpionazh-1847557435.html

В Мюнхене задержали жителя ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России

В Мюнхене задержали жителя ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 26.01.2023

В Мюнхене задержали жителя ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России

Генпрокуратура ФРГ заявила о задержании в аэропорту Мюнхена гражданина Германии по подозрению в передаче документов от бывшего сотрудника Федеральной... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:40

2023-01-26T12:40

2023-01-26T12:40

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ заявила о задержании в аэропорту Мюнхена гражданина Германии по подозрению в передаче документов от бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) якобы российским спецслужбам. "На основании ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального Верховного суда 19 января 2023 года, федеральная прокуратура задержала 22 января 2023 года гражданина Германии Артура Е.", - говорится в релизе ведомства. Уточняется, что гражданин ФРГ был задержан при въезде из США в аэропорту Мюнхена. Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с BND и при поддержке Федерального бюро расследований США. Утверждается, что Артур Е. был знаком с Карстеном Л., которого арестовали 21 декабря 2022 года по обвинению в передаче якобы российской спецслужбе информации. Уточнялось, что ее Карстен Л. получил в ходе своей профессиональной деятельности в BND. Ведомство утверждает, что Артур Е. доставил эту информацию в Россию. По данным прокуратуры, Артур Е. предстал перед следственным судьей Федерального Верховного суда 23 января 2023 года, судья открыл ордер на арест и постановил заключить подозреваемого под стражу. Ранее генеральная прокуратура ФРГ подтвердила задержание сотрудника BND Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией. Focus со ссылкой на источники в профильном столичном ведомстве сообщал, что по характеру своей должности сотрудник ведомства имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб. Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR утверждали, что Л., вероятно, передавал секретную информацию о ситуации на Украине.

https://ria.ru/20230119/shpionazh-1845967309.html

https://ria.ru/20221219/shpion-1839655780.html

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в мире, германия, мюнхен, сша, федеральная разведывательная служба германии, генеральная прокуратура рф