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В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 26.01.2023
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В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 26.01.2023
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
Власти Севастополя продлили в регионе действие высокого (желтого) уровня террористической опасности до 10 февраля. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:45
2023-01-26T18:45
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Власти Севастополя продлили в регионе действие высокого (желтого) уровня террористической опасности до 10 февраля. В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
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севастополь, россия
Севастополь, Россия
18:45 26.01.2023
 
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности до 10 февраля

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Власти Севастополя продлили в регионе действие высокого (желтого) уровня террористической опасности до 10 февраля.
"Желтый уровень террористической опасности на территории города Севастополя продлен до 10 февраля 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный).
Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
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