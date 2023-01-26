https://ria.ru/20230126/sevastopol-1847696115.html
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 26.01.2023
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
Власти Севастополя продлили в регионе действие высокого (желтого) уровня террористической опасности до 10 февраля. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:45
2023-01-26T18:45
2023-01-26T18:45
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Власти Севастополя продлили в регионе действие высокого (желтого) уровня террористической опасности до 10 февраля. В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230120/feyk-1846282535.html
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севастополь, россия
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности до 10 февраля