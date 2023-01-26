https://ria.ru/20230126/scheta-1847720912.html
В ЕС призвали помочь небогатым жителям оплачивать счета за энергию
В ЕС призвали помочь небогатым жителям оплачивать счета за энергию - РИА Новости, 26.01.2023
В ЕС призвали помочь небогатым жителям оплачивать счета за энергию
Евросоюзу необходимо оказывать небогатым жителям помощь в оплате возросших счетов за энергию, считает Европейский социально-экономический комитет (EESC). РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T21:13
2023-01-26T21:13
2023-01-26T21:14
евросоюз
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Евросоюзу необходимо оказывать небогатым жителям помощь в оплате возросших счетов за энергию, считает Европейский социально-экономический комитет (EESC). EESC поддерживает предложение Европейской комиссии, которая разрабатывает законодательные акты для ЕС, по защите наиболее уязвимых слоев населения. Согласно этому предложению, определенное количество энергии такие жители смогут оплачивать по цене ниже рыночной. "Однако комитет предупреждает, что эта политика должна распространяться как на людей, живущих за чертой бедности, так и на тех, кто принадлежит к нижнему среднему классу и которые из-за низких доходов не смогут оплачивать свои счета за энергию по рыночным ценам", - говорится в релизе. Евросоюз переживает энергетический кризис. В частности, цены на газ на крупнейшем хабе в Нидерландах TTF летом прошлого били рекорды. Это повысило и стоимость электроэнергии, в том числе для домохозяйств, разогнало инфляцию. Евросоюз на фоне энергокризиса принял целый ряд мер, среди которых дополнительные сборы с определкнных энергетических компаний и оказание поддержки пострадавшим от высоких цен на энергию потребителей, снижение спроса на "голубое топливо", установление минимального порога заполнения подземных хранилищ газа к нынешней зиме на уровне 80%. EESC является консультативным органом для институтов власти ЕС, в него входят работодатели, представители профсоюзов, социальных, профессиональных, экономических и культурных организаций.
https://ria.ru/20221216/oon-1839175349.html
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евросоюз, экономика, в мире
Евросоюз, Экономика, В мире
21:13 26.01.2023 (обновлено: 21:14 26.01.2023)
В ЕС призвали помочь небогатым жителям оплачивать счета за энергию
Европейский соцкомитет призвал ЕС помочь небогатым жителям оплачивать счета за энергию
БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости.
Евросоюзу необходимо оказывать небогатым жителям помощь в оплате возросших счетов за энергию, считает Европейский социально-экономический комитет
(EESC).
"Меры ЕС в ответ на кризис цен на энергоносители должны быть направлены на защиту всех домохозяйств и предприятий, сталкивающихся с серьезными проблемами при оплате счетов за энергию", - говорится в релизе комитета.
EESC поддерживает предложение Европейской комиссии, которая разрабатывает законодательные акты для ЕС, по защите наиболее уязвимых слоев населения. Согласно этому предложению, определенное количество энергии такие жители смогут оплачивать по цене ниже рыночной.
"Однако комитет предупреждает, что эта политика должна распространяться как на людей, живущих за чертой бедности, так и на тех, кто принадлежит к нижнему среднему классу и которые из-за низких доходов не смогут оплачивать свои счета за энергию по рыночным ценам", - говорится в релизе.
Евросоюз переживает энергетический кризис. В частности, цены на газ на крупнейшем хабе в Нидерландах
TTF летом прошлого били рекорды. Это повысило и стоимость электроэнергии, в том числе для домохозяйств, разогнало инфляцию.
Евросоюз на фоне энергокризиса принял целый ряд мер, среди которых дополнительные сборы с определкнных энергетических компаний и оказание поддержки пострадавшим от высоких цен на энергию потребителей, снижение спроса на "голубое топливо", установление минимального порога заполнения подземных хранилищ газа к нынешней зиме на уровне 80%.
EESC является консультативным органом для институтов власти ЕС, в него входят работодатели, представители профсоюзов, социальных, профессиональных, экономических и культурных организаций.