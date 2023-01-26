https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847506170.html

Минфин США рассказал, как россияне могут попытаться обойти санкции

Минфин США рассказал, как россияне могут попытаться обойти санкции - РИА Новости, 26.01.2023

Минфин США рассказал, как россияне могут попытаться обойти санкции

Управление минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредило финансовые учреждения страны о том, что находящиеся под санкциями граждане... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:17

2023-01-26T10:17

2023-01-26T10:18

владимир путин

россия

сша

украина

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Управление минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредило финансовые учреждения страны о том, что находящиеся под санкциями граждане РФ могут попытаться их обойти за счет инвестирования в коммерческую недвижимость. "Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) публикует данное предупреждение для всех финансовых учреждений относительно возможных инвестиций в коммерческую недвижимость США со стороны находящихся под санкциями российских элит, олигархов, членов их семей и организаций, через которые они действуют", - говорится в пресс-релизе управления. Отмечается, что данное предупреждение дополняет усилия властей США по изолированию попавших под санкции российских лиц от международной финансовой системы. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230126/niderlandy-1847443868.html

россия

сша

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, сша, украина, министерство финансов сша