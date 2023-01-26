10:17 26.01.2023 (обновлено: 10:18 26.01.2023)
Минфин США рассказал, как россияне могут попытаться обойти санкции
Минфин США предупредил о попытках россиян обойти санкции путем инвестиций в недвижимость
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Управление минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредило финансовые учреждения страны о том, что находящиеся под санкциями граждане РФ могут попытаться их обойти за счет инвестирования в коммерческую недвижимость.
"Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) публикует данное предупреждение для всех финансовых учреждений относительно возможных инвестиций в коммерческую недвижимость США со стороны находящихся под санкциями российских элит, олигархов, членов их семей и организаций, через которые они действуют", - говорится в пресс-релизе управления.
Отмечается, что данное предупреждение дополняет усилия властей США по изолированию попавших под санкции российских лиц от международной финансовой системы.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.