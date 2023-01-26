https://ria.ru/20230126/raketa-1847570180.html
В России создали ракету для запуска с беспилотников и кораблей
В России создали ракету для запуска с беспилотников и кораблей - РИА Новости, 26.01.2023
В России создали ракету для запуска с беспилотников и кораблей
В России создали межвидовую многоцелевую ракету Х-МД-Э для запуска с беспилотников и кораблей, говорится в статье журнала "Национальная оборона", посвященной... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:18
2023-01-26T13:18
2023-01-26T14:24
безопасность
борис обносов
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
россия
технологии
новое оружие россии
кронштадт
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России создали межвидовую многоцелевую ракету Х-МД-Э для запуска с беспилотников и кораблей, говорится в статье журнала "Национальная оборона", посвященной 70-летию генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова.Ракета имеет три варианта исполнения: Х-МД-Э1 с полуактивной лазерной головкой самонаведения, Х-МД-Э2 — с активной радиолокационной, Х-МД-Э3 — с пассивной радиолокационной.Как отметил Обносов, конструкторы корпорации учитывают все тенденции развития высокоточного оружия с ориентиром на рост его роли в локальных конфликтах."Это переход на сверхвысокие скорости и гиперзвук, повышение мощности, точности и скорости наведения, уменьшение габаритов, улучшение избирательности при опознавании цели. Совершенствуем интеллект боеприпаса вплоть до создания сетевых интеллектуальных систем оружия, применяемых в залпе. Учим высокоточное оружие принимать решения, в том числе в вопросах селекции реальной цели в условиях помеховой обстановки", — приводятся слова гендиректора КТРВ.На форуме "Армия-2020" российская компания "Кронштадт" впервые показала макет тяжелого БПЛА "Гром". Вместе с ним на выставке демонстрировалось несколько авиационных средств поражения от КТРВ. Впервые в открытой экспозиции показали макет управляемой ракеты под обозначением "Изделие 85", прототипа Х-МД-Э — "межвидовой многоцелевой самонаводящейся ракеты малой дальности". По данным из открытых источников, Х-МД-Э позволяет поражать одиночные малоразмерные и групповые цели в любое время суток. Стартовая масса ракеты составляет 110 килограммов, осколочно-фугасная боевая часть весит 30 килограммов. Х-МД-Э может поражать цели на дальности до 40 километров.КТРВ — главный разработчик авиационного ракетного вооружения в России.
https://ria.ru/20230124/vooruzhenie-1847105964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, борис обносов, тактическое ракетное вооружение (корпорация), россия, технологии, кронштадт
Безопасность, Борис Обносов, Тактическое ракетное вооружение (корпорация), Россия, Технологии, Новое оружие России, Кронштадт
13:18 26.01.2023 (обновлено: 14:24 26.01.2023)
В России создали ракету для запуска с беспилотников и кораблей
В России создали ракету Х-МД-Э, которую можно запускать как с БПЛА, так и с кораблей
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
В России создали межвидовую многоцелевую ракету Х-МД-Э для запуска с беспилотников и кораблей, говорится в статье журнала "Национальная оборона
", посвященной 70-летию генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова.
"В работе над новыми изделиями конструкторы КТРВ в полной мере учитывают требования времени. Так, для БПЛА, получивших в последнее время мощный импульс развития, создана межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и надводных кораблей", — указано в публикации.
Ракета имеет три варианта исполнения: Х-МД-Э1 с полуактивной лазерной головкой самонаведения, Х-МД-Э2 — с активной радиолокационной, Х-МД-Э3 — с пассивной радиолокационной.
Как отметил Обносов, конструкторы корпорации учитывают все тенденции развития высокоточного оружия с ориентиром на рост его роли в локальных конфликтах.
"Это переход на сверхвысокие скорости и гиперзвук, повышение мощности, точности и скорости наведения, уменьшение габаритов, улучшение избирательности при опознавании цели. Совершенствуем интеллект боеприпаса вплоть до создания сетевых интеллектуальных систем оружия, применяемых в залпе. Учим высокоточное оружие принимать решения, в том числе в вопросах селекции реальной цели в условиях помеховой обстановки", — приводятся слова гендиректора КТРВ.
На форуме "Армия-2020" российская компания "Кронштадт
" впервые показала макет тяжелого БПЛА "Гром". Вместе с ним на выставке демонстрировалось несколько авиационных средств поражения от КТРВ. Впервые в открытой экспозиции показали макет управляемой ракеты под обозначением "Изделие 85", прототипа Х-МД-Э — "межвидовой многоцелевой самонаводящейся ракеты малой дальности".
По данным из открытых источников, Х-МД-Э позволяет поражать одиночные малоразмерные и групповые цели в любое время суток. Стартовая масса ракеты составляет 110 килограммов, осколочно-фугасная боевая часть весит 30 килограммов. Х-МД-Э может поражать цели на дальности до 40 километров.
КТРВ — главный разработчик авиационного ракетного вооружения в России.