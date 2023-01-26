https://ria.ru/20230126/raketa-1847570180.html

В России создали ракету для запуска с беспилотников и кораблей

В России создали ракету для запуска с беспилотников и кораблей - РИА Новости, 26.01.2023

В России создали ракету для запуска с беспилотников и кораблей

В России создали межвидовую многоцелевую ракету Х-МД-Э для запуска с беспилотников и кораблей, говорится в статье журнала "Национальная оборона", посвященной... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:18

2023-01-26T13:18

2023-01-26T14:24

безопасность

борис обносов

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

россия

технологии

новое оружие россии

кронштадт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747837448_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_157c4f58c222015854fee0f640d10a66.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России создали межвидовую многоцелевую ракету Х-МД-Э для запуска с беспилотников и кораблей, говорится в статье журнала "Национальная оборона", посвященной 70-летию генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова.Ракета имеет три варианта исполнения: Х-МД-Э1 с полуактивной лазерной головкой самонаведения, Х-МД-Э2 — с активной радиолокационной, Х-МД-Э3 — с пассивной радиолокационной.Как отметил Обносов, конструкторы корпорации учитывают все тенденции развития высокоточного оружия с ориентиром на рост его роли в локальных конфликтах."Это переход на сверхвысокие скорости и гиперзвук, повышение мощности, точности и скорости наведения, уменьшение габаритов, улучшение избирательности при опознавании цели. Совершенствуем интеллект боеприпаса вплоть до создания сетевых интеллектуальных систем оружия, применяемых в залпе. Учим высокоточное оружие принимать решения, в том числе в вопросах селекции реальной цели в условиях помеховой обстановки", — приводятся слова гендиректора КТРВ.На форуме "Армия-2020" российская компания "Кронштадт" впервые показала макет тяжелого БПЛА "Гром". Вместе с ним на выставке демонстрировалось несколько авиационных средств поражения от КТРВ. Впервые в открытой экспозиции показали макет управляемой ракеты под обозначением "Изделие 85", прототипа Х-МД-Э — "межвидовой многоцелевой самонаводящейся ракеты малой дальности". По данным из открытых источников, Х-МД-Э позволяет поражать одиночные малоразмерные и групповые цели в любое время суток. Стартовая масса ракеты составляет 110 килограммов, осколочно-фугасная боевая часть весит 30 килограммов. Х-МД-Э может поражать цели на дальности до 40 километров.КТРВ — главный разработчик авиационного ракетного вооружения в России.

https://ria.ru/20230124/vooruzhenie-1847105964.html

https://ria.ru/20221006/omgtu-1821686546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, борис обносов, тактическое ракетное вооружение (корпорация), россия, технологии, кронштадт