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Сторонники "Шор" провели акцию протеста, выступая против низких пенсий - РИА Новости, 26.01.2023
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Сторонники "Шор" провели акцию протеста, выступая против низких пенсий
Сторонники "Шор" провели акцию протеста, выступая против низких пенсий - РИА Новости, 26.01.2023
Сторонники "Шор" провели акцию протеста, выступая против низких пенсий
Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" в четверг провели акцию протеста в центре Кишинева, выступая против низких пенсий в стране, передает... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:51
2023-01-26T13:51
в мире
марина таубер
майя санду
кишинев
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россия
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" в четверг провели акцию протеста в центре Кишинева, выступая против низких пенсий в стране, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер сообщила, что полистсила обратилась в Конституционный суд, чтобы проверить законность решения властей проиндексировать пенсии в стране на 14% при инфляции в 30%. Члены партии "Шор" вместе с пенсионерами прошли коротким маршем от здания Конституционного суда до парламента Молдавии. Участники акции протеста скандировали: "Долой правительство", "Долой Майю Санду", "Позор", а также "Долой диктатуру". "Сегодня мы проводим акцию протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме низких пенсий. Мы хотим выразить нашу позицию перед законодательным органом, который принял это несправедливое решение", - заявила Таубер на митинге. Сотрудники полиции не пустили протестующих ко входу в парламент, объяснив это визитом иностранной делегации. Акция протеста переместилась в соседний сквер, где пенсионеры смогли рассказать журналистам о том, насколько им не хватает денег из-за инфляции. В итоге продуктовая корзина пенсионера становится все более скудной. Таубер в ответ заверила, что партия "Шор" продолжит защищать права граждан и добиваться для них социальной справедливости. Весной прошлого года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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в мире, марина таубер, майя санду, кишинев, молдавия, россия
В мире, Марина Таубер, Майя Санду, Кишинев, Молдавия, Россия
13:51 26.01.2023
 
Сторонники "Шор" провели акцию протеста, выступая против низких пенсий

Партия "Шор" провела акцию протеста в центре Кишинева, выступая против низких пенсий

© Sputnik Молдова/TelegramАкция протеста в Кишиневе
Акция протеста в Кишиневе
© Sputnik Молдова/Telegram
Акция протеста в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" в четверг провели акцию протеста в центре Кишинева, выступая против низких пенсий в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер сообщила, что полистсила обратилась в Конституционный суд, чтобы проверить законность решения властей проиндексировать пенсии в стране на 14% при инфляции в 30%.
Члены партии "Шор" вместе с пенсионерами прошли коротким маршем от здания Конституционного суда до парламента Молдавии. Участники акции протеста скандировали: "Долой правительство", "Долой Майю Санду", "Позор", а также "Долой диктатуру".
"Сегодня мы проводим акцию протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме низких пенсий. Мы хотим выразить нашу позицию перед законодательным органом, который принял это несправедливое решение", - заявила Таубер на митинге.
Сотрудники полиции не пустили протестующих ко входу в парламент, объяснив это визитом иностранной делегации. Акция протеста переместилась в соседний сквер, где пенсионеры смогли рассказать журналистам о том, насколько им не хватает денег из-за инфляции. В итоге продуктовая корзина пенсионера становится все более скудной. Таубер в ответ заверила, что партия "Шор" продолжит защищать права граждан и добиваться для них социальной справедливости.
Весной прошлого года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 22:47
Додон назвал политическую ситуацию в Молдавии критической
 
В миреМарина ТауберМайя СандуКишиневМолдавияРоссия
 
 
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