https://ria.ru/20230126/protest-1847580339.html

Сторонники "Шор" провели акцию протеста, выступая против низких пенсий

Сторонники "Шор" провели акцию протеста, выступая против низких пенсий - РИА Новости, 26.01.2023

Сторонники "Шор" провели акцию протеста, выступая против низких пенсий

Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" в четверг провели акцию протеста в центре Кишинева, выступая против низких пенсий в стране, передает... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:51

2023-01-26T13:51

2023-01-26T13:51

в мире

марина таубер

майя санду

кишинев

молдавия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847577073_0:1:1501:845_1920x0_80_0_0_6cef2ec5755903516020b98e028b3f1a.jpg

КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" в четверг провели акцию протеста в центре Кишинева, выступая против низких пенсий в стране, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер сообщила, что полистсила обратилась в Конституционный суд, чтобы проверить законность решения властей проиндексировать пенсии в стране на 14% при инфляции в 30%. Члены партии "Шор" вместе с пенсионерами прошли коротким маршем от здания Конституционного суда до парламента Молдавии. Участники акции протеста скандировали: "Долой правительство", "Долой Майю Санду", "Позор", а также "Долой диктатуру". "Сегодня мы проводим акцию протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме низких пенсий. Мы хотим выразить нашу позицию перед законодательным органом, который принял это несправедливое решение", - заявила Таубер на митинге. Сотрудники полиции не пустили протестующих ко входу в парламент, объяснив это визитом иностранной делегации. Акция протеста переместилась в соседний сквер, где пенсионеры смогли рассказать журналистам о том, насколько им не хватает денег из-за инфляции. В итоге продуктовая корзина пенсионера становится все более скудной. Таубер в ответ заверила, что партия "Шор" продолжит защищать права граждан и добиваться для них социальной справедливости. Весной прошлого года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230112/dodon-1844511517.html

кишинев

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марина таубер, майя санду, кишинев, молдавия, россия