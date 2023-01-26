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РЭЦ поможет продвигать продукцию экспортерам товаров "Сделано в России" - РИА Новости, 26.01.2023
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РЭЦ поможет продвигать продукцию экспортерам товаров "Сделано в России"
РЭЦ поможет продвигать продукцию экспортерам товаров "Сделано в России" - РИА Новости, 26.01.2023
РЭЦ поможет продвигать продукцию экспортерам товаров "Сделано в России"
Российским компаниям, которые получат добровольный сертификат "Сделано в России"/Made in Russia, помогут продвигать продукцию в национальных онлайн-магазинах,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:22
2023-01-26T13:22
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
экономика
технологии
фонд "росконгресс"
сделано в россии
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российским компаниям, которые получат добровольный сертификат "Сделано в России"/Made in Russia, помогут продвигать продукцию в национальных онлайн-магазинах, шоу-румах агропродукции за рубежом и предложат кобрендинговые проекты, рассказала директор центра экспертной поддержки Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) Милана Мамбетова."Российский экспортный центр уже начал выдавать сертификаты "Сделано в России". "Птички" на продукцию по обновленным правилам уже получили первые экспортеры. Добровольный сертификат "Сделано в России" - это не только способ еще раз подтвердить качество, но и помощь в продвижении на приоритетных рынках под "зонтиком" странового бренда", - сказала Мамбетова.В том числе это B2B-продвижение на базе каталога Made in Russia на приоритетных рынках, специальные рекламные кампании для участников программы, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и многое другое, добавила она.Участниками программы "Сделано в России" и владельцами одноименного добровольного сертификата могут стать производители любой несырьевой продукции. Главное условие - компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами. Подтвердить соответствие нужно у аккредитованных органов, являющихся партнерами системы добровольной сертификации "Сделано в России". Органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность - именно эти четыре улучшенных свойства отечественной продукции продвигаются под "зонтичным" страновым брендом "Сделано в России"/Made in Russia.Подать заявку на участие в программе и получить "птичку" "Сделано в России"/Made in Russia можно сайте РЭЦ.Программу "Сделано в России" РЭЦ разработал в рамках решения задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и продвигает ее в партнерстве с Фондом "Росконгресс".
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика, технологии, фонд "росконгресс", сделано в россии, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Экономика, Технологии, Фонд "Росконгресс", Сделано в России, Форум "Сделано в России"
13:22 26.01.2023
 

РЭЦ поможет продвигать продукцию экспортерам товаров "Сделано в России"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российским компаниям, которые получат добровольный сертификат "Сделано в России"/Made in Russia, помогут продвигать продукцию в национальных онлайн-магазинах, шоу-румах агропродукции за рубежом и предложат кобрендинговые проекты, рассказала директор центра экспертной поддержки Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) Милана Мамбетова.

"Российский экспортный центр уже начал выдавать сертификаты "Сделано в России". "Птички" на продукцию по обновленным правилам уже получили первые экспортеры. Добровольный сертификат "Сделано в России" - это не только способ еще раз подтвердить качество, но и помощь в продвижении на приоритетных рынках под "зонтиком" странового бренда", - сказала Мамбетова.

В том числе это B2B-продвижение на базе каталога Made in Russia на приоритетных рынках, специальные рекламные кампании для участников программы, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и многое другое, добавила она.
РЭЦ и Росконгресс будут продвигать бренд Сделано в России в стране и за рубежом - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября 2022, 13:50
РЭЦ и "Росконгресс" будут вместе продвигать бренд "Сделано в России"
Участниками программы "Сделано в России" и владельцами одноименного добровольного сертификата могут стать производители любой несырьевой продукции. Главное условие - компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами. Подтвердить соответствие нужно у аккредитованных органов, являющихся партнерами системы добровольной сертификации "Сделано в России". Органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность - именно эти четыре улучшенных свойства отечественной продукции продвигаются под "зонтичным" страновым брендом "Сделано в России"/Made in Russia.

Подать заявку на участие в программе и получить "птичку" "Сделано в России"/Made in Russia можно сайте РЭЦ.

Программу "Сделано в России" РЭЦ разработал в рамках решения задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и продвигает ее в партнерстве с Фондом "Росконгресс".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияЭкономикаТехнологииФонд "Росконгресс"Сделано в РоссииФорум "Сделано в России"
 
 
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