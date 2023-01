https://ria.ru/20230126/produktsiya-1847571457.html

РЭЦ поможет продвигать продукцию экспортерам товаров "Сделано в России"

2023-01-26T13:22

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российским компаниям, которые получат добровольный сертификат "Сделано в России"/Made in Russia, помогут продвигать продукцию в национальных онлайн-магазинах, шоу-румах агропродукции за рубежом и предложат кобрендинговые проекты, рассказала директор центра экспертной поддержки Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) Милана Мамбетова."Российский экспортный центр уже начал выдавать сертификаты "Сделано в России". "Птички" на продукцию по обновленным правилам уже получили первые экспортеры. Добровольный сертификат "Сделано в России" - это не только способ еще раз подтвердить качество, но и помощь в продвижении на приоритетных рынках под "зонтиком" странового бренда", - сказала Мамбетова.В том числе это B2B-продвижение на базе каталога Made in Russia на приоритетных рынках, специальные рекламные кампании для участников программы, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и многое другое, добавила она.Участниками программы "Сделано в России" и владельцами одноименного добровольного сертификата могут стать производители любой несырьевой продукции. Главное условие - компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами. Подтвердить соответствие нужно у аккредитованных органов, являющихся партнерами системы добровольной сертификации "Сделано в России". Органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность - именно эти четыре улучшенных свойства отечественной продукции продвигаются под "зонтичным" страновым брендом "Сделано в России"/Made in Russia.Подать заявку на участие в программе и получить "птичку" "Сделано в России"/Made in Russia можно сайте РЭЦ.Программу "Сделано в России" РЭЦ разработал в рамках решения задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и продвигает ее в партнерстве с Фондом "Росконгресс".

